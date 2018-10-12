Yargının Brunson imtihanı

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'yla bağlantılı ABD'li casus Andrew Brunson, bugün hakim karşısına çıkıyor. Rahip kılığında Güneydoğu’yu parçalamak için Türkiye’ye gönderilen ve suçüstü yakalanan Brunson üzerinden ülkemize küstahça tehditler savuran ABD’nin merakla beklediği davada nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyor. ABD’nin etkin ajanlığını yapan Brunson’un serbest bırakılması yönünde bir kısım medya ve sözde STK’ların baskılarının sonuç verip vermeyeceği ortaya çıkacak.

Yüksek mahkumiyet alabilir

Avukat Kerami Özdemir, ABD’li Andrew Craig Brunson’un mahkûmiyet alabileceğine işaret etti. Brunson’un serbest kalması yönünde yapılan propangadaların yargılamayı zehirleyeceğini belirten Özdemir, “ABD’li Brunson’un hakkındaki suçlamalardan aklanabilecegini sanmıyorum. Bugün tahliye edilmesi ya da hakkında verilen tedbir kararının kaldırılıp gevşetilmesi; aklandığı anlamına gelmez. Brunson’un ciddi bir ceza alacağını düşünüyorum”dedi.

Yargının imtihanı ağırdır

Avukat Müşir Deliduman ise, “Bağımsız mahkemelerin kararları, magazinleştirilmemelidir. Şimdiye kadar gelen aşamada herhangi bir hukuksuzluk tespit edilmemiştir” diye konuştu. Hakan Atilla’nın tutuklanması ile ilgili ABD’nin “Burada bağımsız yargı var” sözlerini eleştiren Avukat Deliduman, “Brunson’un davasında yargının imtihanı ağırdır. ABD’de herhangi bir somut iddia bulunmamasına rağmen Hakan Atilla gibi vatandaşlarımızın tutukluluğu sürerken, yargımızın ABD’ye ders vermesi gerekiyor” diye konuştu.

Ya milli duruş ya ABD’nin safı

Siyasi Analiz Uzmanı Avukat Abdullah Balta da, “ABD’li Andrew Craig Brunson, ülke sınırları içerisinde yürüttüğü faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğu ve suç teşkil ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştır. Toplanan deliller neticesinde tutuklanan Brunson hakkında verilen karar, bağımsız yargının kararıdır. Herhangi bir siyasi etki olmamıştır. Aynı mahkeme uygun görerek, ev hapsine karar vermiştir. Bugünkü yargılamada çıkacak karara ne olursa olsun herkesin saygı göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı. Brunson'un tutukluluğunun ABD ile olan ilişkilerin gerilmesine de değinen Abdullah Balta, “Ülkemizi ve hükümetimizi yıpratacak eleştirilerin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Brunson’un serbest bırakılırsa ilişkiler düzelir gibi söylemler gerçeği yansıtmıyor. Tüm bunların doğrultusunda ya milli duruş sergilenecek ya da ABD’nin safında yer alacaklar” şeklinde konuştu.

Baskının sürece etkisi olmayacak

Resul Ekrem Şahan Ankara Türkiye Adalet Araştırmaları Derneği (TÜRKAD) Başkanı Mehmet Sarı, ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan rahip Andrew Brunson'un bugün görülecek duruşmasını Akit’e değerlendirdi. Sarı, Türkiye’nin uluslararası anlamda kim olursa olsun suç teşkil eden bir eylem ve işlevi varsa, yargılayan Türk milleti adına da bağımsız mahkemeler eliyle bu süreci icra edeceğini belirterek, “Kamuoyunun beklentisi, uluslararası basının sürece etkisi olduğu gerekçesiyle mahkemeden bir karar beklemek işin esası, bağımsız ve tarafsız bir yargı anlayışıyla bağdaşmaz” diye konuştu.

Pompeo: Önemli bir adım olacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin başkenti Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Pompeo, rahip Brunson'un serbest bırakılması halinde bunun Türkiye-ABD ilişkileri için de "önemli bir adım" olacağını belirtti. Brunson'un serbest bırakılması konusunda umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Brunson ve eşinin çok geçmeden ülkelerine dönecekleri konusunda çok umutluyum" dedi. ABD'li rahip Andrew Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt yarınki duruşma sonrasında, Brunson'a uygulanan ev hapsinin kaldırılmasını beklediklerini açıklamıştı.