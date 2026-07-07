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Dünya Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada videolu mesaj: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum
Dünya

Başkan Erdoğan'dan sosyal medyada videolu mesaj: Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen tarihi NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Beştepe'de bir araya geldi. İki ülke ilişkilerini yeni bir boyuta taşıyan kritik temasların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği temasların ardından açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke ilişkileri ve gündemdeki konularda dayanışma mesajı verdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Gündemimizdeki pek çok meseleyi, inanıyorum ki Sayın Başkan’la dayanışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız" dedi.

TRUMP 'A+TİPİ RESMİ TÖREN'LE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşıladı.

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken 21 pare top atışı yapıldı.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlar ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

TÖRENDE İLGİ ÇEKEN DETAY: 'TARİHİ OSMANLI BİRLİĞİ"

Öte yandan, Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı.

A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu.

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