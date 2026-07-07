Beştepe'de tarihi zirve! Dünya liderleri Külliye'ye mehter marşlarıyla girdi!

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkentte bulunan dünya liderleri, yoğun geçen toplantıların ardından Beştepe'de düzenlenen görkemli resepsiyon ve resmî akşam yemeğinde bir araya geldi.

KÜLLİYE'YE MEHTER MARŞLARIYLA GİRİŞ YAPTILAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne eşleriyle birlikte peş peşe gelen müttefik ülke liderleri için özel bir karşılama programı hazırlandı. Konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri, Külliye'nin protokol kapısında geleneksel mehter marşlarının coşkulu tınılarıyla karşılandı.

"THE BEAST" İLE GELDİ, MEHTERANA TAM NOT VERDİ

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Külliye'ye varışında yaşandı. Dünyaca ünlü "Canavar" (The Beast) lakaplı yüksek güvenlikli zırhlı makam aracıyla tören alanına yanaşan Trump, kendisini karşılayan Mehteran Birliği'nin performansına kayıtsız kalmadı. Çalınan mehter marşlarını oldukça beğendiği gözlenen ABD Başkanı, mehter takımına dönerek eliyle "beğenme" işareti yaptı.

ERDOĞAN ÇİFTİYLE KAPIDA UZUN SOHBET

Mehter takımını selamladıktan sonra protokol kapısına yönelen ABD Başkanı Trump'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bizzat karşıladı. Gündüz saatlerindeki resmi temasların ardından akşam resepsiyonunda da oldukça samimi bir atmosfer hakimdi. Trump ile Erdoğan çiftinin kapıdaki karşılama sırasında ayaküstü uzun uzun sohbet etmeleri kameralara yansıdı.