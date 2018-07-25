0553 313 94 23

Yargıda Adnan Oktar hareketliliği: Koruması tutuklanınca emekliliğini istedi

Koruması Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, hemen ertesinde emekliliğini istedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:38
Yargıda Adnan Oktar hareketliliği: Koruması tutuklanınca emekliliğini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar operasyonu kapsamında dün tutuklandı. Salihoğlu, bugün emekliliğini istedi.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün emekliliğİni istedi. Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, "Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

"KANUNLARIN GEREĞİNİ KORKUSUZCA YERİNE GETİRDİK"

Başsavcı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken bugün mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş ile 1991'den beri de İstanbul'da görev yaptığını aktaran Salihoğlu, "Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

 

"KİMSEYE KİN VE GAREZLE HAREKET ETMEDİM"

Salihoğlu, bugün de ailesinin onayı ile görevi bırakma ve emekli olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti: "Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi 'Hoş geldin.' diyerek karşıladım, kendilerini dinledim, adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum. Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdulhamit Gül
  3. Hadi Salihoğlu
  4. Kahramanmaraş
  5. Adnan Oktar
  6. Istanbul
  7. İstanbul
  8. Erzincan
  9. Çankırı

YORUM YAZ

  • Yaşayan leş OktarYaşayan leş Oktar36 dk önce
    Dinsel değil Cinsel olan bu köpek; sırf bunun yüzden idam geri getirilip asılmalıdır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Jojoba yağının kullanım alanları nerelerdir?
  1. Jojoba yağının kullanım alanları..
  2. Fitch'in büyük korkusu! ABD-Çin..
  3. Sivilce izleri nasıl kaybolur?
  4. Bedelli askerliğin ilk maddesi kabul..
  5. Kas ağrısı neden olur?
  6. İşte eski Bakan Naci Ağbal'ın yeni..
  7. Yargıda Adnan Oktar hareketliliği:..
  8. Suriye için yeni adım! Terör örgütü..
  9. CHP'li Abdüllatif Şener'den 'bedelli..
  10. Beşiktaş'a Vida için dudak uçuklatan..
  11. Fatih Terim'den flaş karar! Kadro dışı..
  12. Durdurulan Metro seferleri başlatıldı
  13. Kastamonu Üniversitesinden İsrail'e..
  14. Dünya devlerinin peşinden koştuğu..
  15. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
  16. Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? Rekabet..
  17. Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları..
  18. Prof. Dr. Fahrettin Altun kimdir?..
  19. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
  20. 1994'ler bedelli askerlikten..
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!