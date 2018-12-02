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Yargı Ergenekon’a kör

Yıllarca bürokrasiyi, siyaseti ve toplumu vesayet altında tutan, yeri geldiğinde darbelere meşruiyet kazandıracak ortamları oluşturan bir derin yapının daha üstü örtülüyor. Yargıtay’ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında mütalaasını açıklayan savcının “Ergenekon diye bir örgüt olmamıştır” iddiası kamuoyunda rahatsızlığa yol açtı.

02 Aralık 2018 Pazar 11:34
Yargı Ergenekon’a kör

Mustafa Durmaz  İstanbul

Dini hassasiyetlere sahip kişilere her türlü baskıyı reva gören laik ve Kemalistlerin yargılandığı Ergenekon davasının çökmemesi gerektiğini savunan hukukçular, “90’lar ve 2000’li yılların başında gerçekleşen faili meçhul cinayetler ile Türkiye’yi kana bulayan isimler, Ergenkon’dan yakalananlardı. Milli irade karşıtı darbeciler ile yüzleşmek isteyen Türkiye, FETÖ’cülerin soruşturmaları sulandırması ile tarihi bir fırsatı kaçırıyor” dediler.

FETÖ’cüler dâvâyı manipüle etti

Avukat Ferhat Çakır, Ergenekon ile ilgili savcının mütalaasına dair şu değerlendirmede bulundu: “Ergenekon davasını, FETÖ’cüler sulandırmıştır. Aydın Doğan ile uzlaşarak istediklerini içine katıp, istemediklerini dosya dışında bıraktılar. 3-5 tane JİTEM’ciyi göstermelik dosyaya yerleştirerek, yakın tarihe ışık tutacak bir davayı manipüle ettiler. ABD’ye çalışan bir derin yapıyı yeterince Amerika’ya çalışmadığını düşünen başka bir deri yapı yoluyla tasfiye operasyonu yapıldı. Bu ülkede karanlık cinayetler işleyip, ‘PKK terör örgütü’ diye bir örgütü milletin başı bela eden kimlerdi? Eşref Bitlis’in ölümü, Sivas Olaylarının kışkırtılması ve Necmettin Erbakan’ı devirebilmek için Fadime Şahin tezgahı düzenleyenlerin hiç mi suçu yok?

Merhum Hasan Karakaya’dan tarihî tespit

Türkiye bu fırsatı tepmemeli

Avukat Ali Osman Bağırgan ise, şunları ifade etti: “FETÖ’cü yargı mensupları öncesinde bu davayı kendi çıkarlarına alet etmeselerdi, Türkiye özellikle 90’lı yıllardaki birçok faili meçhul cinayeti ve olayı aydınlatabilirdi. FETÖ’cüler yüzünden büyük bir hesaplaşma fırsatını kaçırdık. Bugün Ergenekon ve diğer yapılanmalarla hesaplaşma fırsatını kaçırmak üzereyiz. ‘Delil bulunamamıştır’ deyip dosyayı kapatmaktansa, mevcut deliller üzerinden daha detaylı bir araştırmaya gitmek ve bu araştırma sonucunda bir sonuca varmak daha mantıklı olacaktır. Kamu vicdanı da yaralanmaktan kurtulacaktır.

Temelsiz bir dâvâ değildir

Araştırmacı-yazar İsmail Nacar da, şunları dile getirdi: “Savcılığın Ergenekon’un varlığının kanıtlanmadığını belirttiğini okuyunca şaşırdım. Ergenekon davası temelsiz bir dava değildir. Yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde FETÖ ve NATO’cu olmayan ulusalcı bir damar var. Bu damar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son derece rahatsızdı. CIA ve FETÖ kendilerinden de rahatsız olan bu subayları tasfiye etmek için söz konusu eylemleri gerekçe gösterilerek Ergenekon sürecini başlattılar. FETÖ, bu davada kurunun yanında yaşı da yakmıştır ancak ne olursa olsun Ergenekon’un üstü örtülmemelidir.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:34
  1. İstanbul
  2. Ergenekon davası
  3. FETÖ
  4. Avukat Ferhat Çakır
  5. Aydın Doğan
  6. JİTEM
  7. ABD
  8. Eşref Bitlis
  9. Sivas Olayları
  10. Necmettin Erbakan
  11. Fadime Şahin
  12. Avukat Ali Osman Bağırgan
  13. Araştırmacı-yazar İsmail Nacar
  14. Türk Silahlı Kuvvetleri
  15. CIA
  16. NATO

YORUM YAZ

  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin3 dk önce
    "yargi ne diyorsa o!"
  • MilletMillet39 dk önce
    Evet yargı Ergenekona kör neden kör. Çünkü AK Parti fetöcü piçleri yargıdan TSK dan ve diğer kurumlardan temizlerken Yerlerine yerleştirdikleri personelin ne olduğuna pektebakmadı, bakamadı . Yani fetöcü değil koy sepete . Pekiyi adam eski tüfek koministkarakterli olsun ,adam süleymancı olsun ,adam menzilci olsun,i adam aşırı mezhepçi olsun . İşte yargıtaydaki andımız kararını verenler. Kendim bizzat şahidim Bir güzide kurumumuza geri dönüş yada yeniden görevlendirilme kanunu çerçevesinde müracaat ettim başaramadım . Alınanları kurum içinden arkadaşlarımla takip ettim içler acısı; ateist, solun her fraksiyonundan, aşırı mezhepçilerve diğerleri alınıyor. Pekiyi sonuç aynı kurumda yeni alınanları seçen bu personelin aldığı adamların çoğu yeniden fetöden atılmaya başlandı
  • gökhangökhan40 dk önce
    hani Türkiye'de yargı bağımsızdı...
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