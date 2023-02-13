Yardımsever kılıklı istihbaratçılar defoldu! İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden dolayı' özel jetle Türkiye’den ayrıldı
İsrail ekibi ‘güvenlik tehdidi ve halkın tepkisinden ötürü özel jetle Türkiye’den ayrıldı Siyonist İsrail'in bu kararı akıllara çeşitli sorular getirdi.
Deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları için gelen 25 kişilik İsrail ekibi ‘yakın güvenlik tehdidi’ nedeniyle özel jetle bugün Türkiye’den ayrıldığını açıkladı
Israel Today gazetesinin haberine göre siyonist yetkililerden oluşan Ihud Hatzala ekibi ‘yakın güvenlik tehdidi’ ve tarifeli uçuş bulunamaması nedeniyle iş adamı Miriam Adelson’a ait özel jetle ülkelerine döndü.
Ihud Hatzala ekibinin yöneticisi Dov Maisel, “İsrail delegasyonuna yönelik somut ve acil bir tehdit istihbaratı aldık. Personelimizin güvenliğini ilk sıraya koymak zorundayız” dedi.
İsrailli Haham Shmuel Eliyahu, Türkiye ve Suriye'deki ölümcül depremin 'ilahi adalet' olduğunu söyledi.