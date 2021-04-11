Yardımlaşma duyguları harekete geçti : Ramazan sıcak yüzünü gösterdi

On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı saatler kala, yardımlaşma duyguları da her zamankinden daha fazla harekete geçti. 'İyiliğe uzanacak el, senin elin' sloganıyla yola çıkan Anadolu Gençlik Derneği'nin Sakarya Şubesi, ilk gıda yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

'İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza cansuyu olmaya çalışıyoruz'

Yardım kampanyasına ilişkin açıklamada bulunan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şubesi Mali İşler Birim Başkanı Muhammed Öztopaloğlu, "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazanda da bu kutlu ayın neşesini hanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Dernek olarak toprağa dikilen tohuma verilen ilk cansuyu misali, darda kalmış ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza cansuyu olmaya çalışıyoruz. İnşallah Ramazan boyunca elimizden geldiğince fazla kapının zilini çalacağız." dedi.

'Ramazan sıcak yüzünü tüm insanlığa gösterdi'

Paylaşmanın önemine dikkat çeken Öztopaloğlu, "Bu süreçte bizlere destek veren tüm hayırseverlerin yaptıkları bağışları ulaştırıyoruz. Şimdiden yardımlar gelmeye başladı. Bize ulaşan yardımları vakit kaybetmeden dağıttık. Allah tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Gönlü geniş insanlarımız sayesinde yapılan yardımlar gerek Sakarya’da gerekse dünyada iftar sofralarına bereket olup yağıyor. Yapılan yardımların maddi görünürlüğünün yanında manevi tarafı çok daha ağır basıyor. Birçok aileye neşe huzur ve afiyetin gelmesine vesile olmanın karşılığını bu dünyaya ait kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bizler yardımları dağıttığımız sırada bu neşeyi kardeşlerimizin gözlerinde gördük. Ramazan her sene olduğu gibi bu senede sıcak yüzünü tüm insanlığa gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Daha fazla gayret etmemiz gereken bir sürece girdik'

Muhammed Öztopaloğlu, şöyle devam etti:

"İl ve ilçe teşkilatlarımızla yardımlarının sorunsuz bir şekilde dağıtılması huşunda elimizden gelen gayreti gösterdik. Sadece Adapazarı’nda değil Sakarya’nın diğer ilçelerinde de gücümüzün yettiği ölçüde yardımları dağıtıyoruz. Bizim dışımızda da birçok kurum ve kuruluş birçok kardeşimiz de evlere neşe oldular. Sakarya halkına hassasiyetinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak sorumluluğumuz yeni başlıyor. Ramazan ayı boyunca hanesinde iftar yapamayan aile kalmasın. Aksine çok daha fazla gayret etmemiz gereken bir sürecin içerisine girdik. Ramazanın o manevi havasını kaybetmeden biz emanet edilen kardeşlerimize var gücümüzle ulaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Bakışlarımızı kaçırarak bunca beklentiyi görmezden gelemeyiz."