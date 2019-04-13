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Yardıma gelenin aracını çaldı, yol ortasında cesedi bulundu

Mersin'de aracıyla kaza yapan ve kendisine yardım etmek için duran vatandaşın hafif ticari aracını çalıp, kaçan Murat Turgay'ın cesedi yol ortasında bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:22
Yardıma gelenin aracını çaldı, yol ortasında cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kendi aracıyla kaza yapan ve kendisine yardım için duran Hüseyin M.'nin hafif ticari aracını çalıp, kaçan Murat Turgay'ın Adana'da yol ortasında cesedi bulundu. Turgay'ın plakası henüz belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor.

Murat Turgay, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında Tarsus'ta 33 APH 11 plakalı aracıyla tek taraflı kaza yaptı. Bu sırada 38 RS 799 plakalı hafif ticari aracı ile yoldan geçen Hüseyin M., Murat Turgay'ın yanına gelip, yardım etmek istedi. Hüseyin M. kazalı araçla ilgilenirken Murat Turgay'ın, üzerinde kontak anahtarı bulunan hafif ticari araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Hüseyin M.nin ihbarı üzerine polis, Murat Turgay'ın kaçış güzergahında önlem aldı.

Adana'ya geldiği tespit edildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'na giren ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalanan Murat Turgay'ın Adana'ya geçiş yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin TAG Otoyolu'nda arama yaptığı sırada, Adana Şehir Hastanesi yakınlarında yol kenarında bir aracın park halinde bulunduğu ve bir kişinin de yol ortasında yaralı halde yattığı ihbarı geldi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, emniyet şeridinde park halindeki aracın, Hüseyin M.'ye ait hafif ticari araç, 56 metre uzağında yerde yatan kişinin ise Murat Turgay olduğunu saptadı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Murat Turgay'ın öldüğü belirlenirken, araçta yapılan incelemede ise ön sağ camının içten dışarı doğru kırıldığı görüldü. Murat Turgay'ın aracı terk edip, kaçmak için yolun karşına geçtiği sırada plakası bilinmeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Murat Turgay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Murat Turgay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. te yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:22
  1. Mersin
  2. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu
  3. Plaka Tanıma Sistemi
  4. Adana Şehir Hastanesi
  5. Adana Adli Tıp Kurumu

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