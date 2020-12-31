Yardım parasıyla içki içip göbek attı! Görüntüler 'pes artık' dedirtti

İstanbul Çekmeköy'de bir kadın evinin eşyasız halinin videosunu paylaşıp 'Kocam işsiz, hasta çocuklarımla zor durumdayım' diyerek yardım istedi. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden aileye yardım yapıldı. Hesabına gelen paralarla içki sofrası kurup dans eden kadının videosu 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Pandemi sürecinde insanlar ihtiyaçlarını internet ortamından karşılarken, günlük hayatta yardım isteyen insanların dilencilik faaliyetleri internet ortamına taşındı. Çekmeköy'de yaşanan sosyal medya dilenciliği bu kadarına da pes dedirtti.

'Zor durumdayız' diyerek para istedi

Kader B., sosyal medya platformlarından evinin boş halini, çocuklarını, dolabını ve kocasının pandemi sürecinde işsiz olduğunu ifade ederek, banka hesap numarası paylaşıp yardım istedi. Koronavirüs salgını sürecinde ailenin durumunu gören vatandaşlar internet ortamından hesabına para yolladı.

İçki sofrası kurup dans etti

Kader B.'nin sosyal medyada platformunda paylaşımı gerçeği ortaya çıkardı. Kadının hesabına gelen paralar ile dans ettiği ve evinde içki sofrası kurarak çılgınca eğlendiği görüldü.