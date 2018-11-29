Yardım kömürlerini satışa çıkardı

Bolu'da, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndan ücretsiz olarak verilen 70 torba kömürü, internet üzerinden torbası 12 TL'den satışa çıkaran Iraklı H.A. hakkında İl Göç İdaresi soruşturma başlattı. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma İl Müdürlüğü ekipleri de H.A.nın evine giderek, 70 torba kömürü geri aldı.

Bolu'da yaşayan Iraklı H.A., Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından göçmenlere yapılan yardım çerçevesinde ücretsiz olarak verilen 70 torba kömür aldı. Ancak kadın, ikinci el alım satım yaplan bir internet sitesinde 'Para ile satılamaz' ibareli kömürleri, torbası 12 TL'den satışa çıkardı. Üzerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü logosu bulunan kömürlerin satıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Hemen harekete geçen Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, H.A.'nın Beşkavaklar Mahallesi'ndeki evine gitti. H.A.'ya yardım için verilen 70 torba kömür geri alındı.

Soruşturma başlatıldı

Vakıf yetkililerinin bilgi vermesi üzerine İl Göç İdaresi de soruşturma başlattı.



Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Bolu İl Müdürü Fazilet Çobanoğlu, durumdan haberdar olduktan sonra gerekeni yaptıklarını ifade ederek, "Durumu sabah saatlerinde haber aldık. Iraklı aileye, görünürde herhangi bir mal varlıkları olmadığı ve durumlarının kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine kömür yardımı yapılmış. Evlerinin durumu da kötü halde olduğu için yardım yapıldı. Kömürlerin satışını öğrendiğimiz an ekiplerimiz ailenin evine giderek, kömürleri geri aldı. Bolu Göç İdaresinin soruşturması şu anda sürüyor" dedi.