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Gündem YÖK'ten Yeditepe Üniversitesine soruşturma
Gündem

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesine soruşturma

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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YÖK'ten Yeditepe Üniversitesine soruşturma

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankartı taşıyan bir öğrenciye yönelik gerçekleştirilen faşizan engelleme girişimi ve inanç düşmanlığı kamuoyunda infiale yol açtı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz."

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