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Yerel İstanbul'da sürpriz misafir: Balık ekmek yerken görüntülendi
Yerel

İstanbul'da sürpriz misafir: Balık ekmek yerken görüntülendi

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İstanbul'da sürpriz misafir: Balık ekmek yerken görüntülendi

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek yerken görüntülendi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da temaslarda bulunan Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun, zirvenin ardından İstanbul'u ziyaret ettiği görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerde Koizumi Şinciro'nun, İstanbul'daki bir balık ekmek restoranında beraberindeki heyetle yemek yediği görüldü.

Bakanın, vatandaşların arasında herhangi bir gösterişten uzak şekilde balık ekmek yediği anlar kameralara yansıdı.

 

Masada Japon heyetinden isimlerin de bulunduğu görülürken, ziyaret sırasında restoranın olağan şekilde hizmet vermeye devam ettiği dikkat çekti.

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Koizumi Şinciro'nun İstanbul'daki balık ekmek molasına ilişkin görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Görüntüler, Japon Bakanın Türkiye programının ardından İstanbul'un simge lezzetlerinden birini tercih ettiğini ortaya koydu.

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