  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın mesajlarıyla çalkalanıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülkeyi F-35 korkusu sardı Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı NATO davetinde büyük sürpriz! Şarkı söylemek için sahneye çıkan isim herkesi şaşırttı “Beyefendiyi tanıyamadım” dedikten sonra... Mustafa Çiftçi, Erdoğan ile tanışma hikayesini ilk defa anlattı Körfez'de tansiyon yükseldi Arabulucular barış için devrede TÜİK açıkladı! Mayıs ayı dış ticaret endeksleri belli oldu Herkes ne yapacağını merak ediyordu! Özgür Özel’den gündemi sarsan “yeni parti” açıklaması TB2 SİHA'larla ülkeyi kurtarmıştı: 'Türkler bunun da üstesinden gelir' deyip dev projeyi Türkiye'ye verdiler
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
23,6 milyon yolcuya hizmet verdi Sabiha Gökçen rekora doymuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

23,6 milyon yolcuya hizmet verdi Sabiha Gökçen rekora doymuyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk yarısında 23,6 milyon yolcuyu ağırladı.

#1
Foto - 23,6 milyon yolcuya hizmet verdi Sabiha Gökçen rekora doymuyor

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-haziran dönemini kapsayan veriler doğrultusunda yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 23 milyon 682 bin 281 olarak gerçekleşti.

#2
Foto - 23,6 milyon yolcuya hizmet verdi Sabiha Gökçen rekora doymuyor

Aynı dönemde gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise geçen yılın ilk yarısındaki 128 bin 735 seviyesinden yüzde 6,3 artışla 136 bin 831'e yükseldi.

#3
Foto - 23,6 milyon yolcuya hizmet verdi Sabiha Gökçen rekora doymuyor

Aylık bazda gerçekleşen operasyonel performans incelendiğinde ise haziran ayında 24 bin 216 uçuş ile 4 milyon 267 bin 864 yolcuya hizmet verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasının kafası karışık
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.
Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan NATO zirvesi mesajı: Türkiye müstesna konumunu ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin diplomatik gücünü ve ev sahipliği kabiliyetini bir ..
Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti
Gündem

Dün 'Anıtkabir’de eğildi' diye göklere çıkarmışlardı bugün boylarının ölçüsünü aldılar! Ayak ayak üstüne paylaşımı tepki çekti

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken’in Anıtkabir’i ziyareti sırasında diz çöküp Mustafa Kemal’e saygısını gösterdiği fotoğrafı sosyal medya..
Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı
Spor

Kasımpaşa, Ayberk Karapo ile anlaştı

Kasımpaşa, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı’nda görev alan Ayberk Karapo ile sözleşme imzalandığını açıkladı...
İran iki ülkeyi vurdu!
Dünya

İran iki ülkeyi vurdu!

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Körfez’de gerilim tırmanıyor. Kuveyt ve Bahreyn, yeni füze ve İHA saldırılarına uğradıklarını..
Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarında bir ilk!
İSLAM

Erzincan’da Yaz Kur’an Kurslarında bir ilk!

Erzincan’da bu sene ilk kez kız ve erkek öğrencilere yönelik iki Yaz Kur’an Kursu’nda yatılı eğitim uygulaması hayata geçirildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23