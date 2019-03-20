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Yardım etmek isterken canından oluyordu!

İstanbul Okmeydanı'nda aracıyla işe giderken yol kenarında gördüğü yaşlı adamı aracına alan Selim Yalçın isimli vatandaş, silahla gaspa uğradı. Olay sonrası konuşan Yalçın, “Ne duruma geldik Allah’ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi” diyerek yaşanan duruma isyan etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:58
Yardım etmek isterken canından oluyordu!

Olay dün 14:00 sularında, Okmeydanı TEM bağlantısında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan gayrimenkul uzmanı Selim Yalçın, yol kenarında bulunan 60 yaşlarında bir adamın elini kaldırarak yardım istemesi üzerine aracını durdurdu. Yardım etmek için durduğu sırada 25-30 yaşlarında 2 kadın da yanlarına gelerek Yalçın’ın aracına bindi. Kadınlardan biri, Yalçın’ın başına silah dayayarak tehdit etti ve üzerinde bulunan bütün parayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştılar.

 “Kımıldama, nerede paran'' dedi bana''

 Yaşanan olayın ardından büyük şok yaşayan sürücü Selim Yalçın, "Okmeydanı sapağından geçince az ileride bir tane yaşlı bir adam bekliyordu. El edince ben de durdum ve iki tane kadın geldi. Sonra ‘Nereye gideceksin?’ dedi. Ben de ‘Şirinevler’e işe gidiyorum’ dedim. Bir tanesi baktım hemen arkadan silah çekti bana. ‘Kımıldama, nerede paran?’ dedi bana. ‘Elini atma cebine’ dedi ve cebimden paramı aldılar. İnsanlık namına yaşlı bir insana yardım amaçlı durdum. Başıma böyle bir şey geldi” ifadelerini kullandı.

 “Ne duruma geldik Allah'ım''

 Yardım etmek isterken mağdur duruma düştüğünü anlatan Yalçın, “Parayı aldıktan sonra da hepsi refüjlerden aşağıya kaçtılar. Toplam 3 kişilerdi. Bin 500 lira paramı aldılar. Ödemem vardı bugün ödememi yapacaktım. Şu anda bütün param gitti. Hala şoktayım. Ne duruma geldik Allah’ım. İnsanlara yardımcı olmak bu duruma geldi. Kimsenin kimseye güveni kalmamış” şeklinde konuştu.

 Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların eşkal bilgilerini ve kaçtıkları yönü öğrendikten sonra mağdur olan Selim Yalçın’ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:58
  1. selim yalçın
  2. gasp

YORUM YAZ

  • hasanhasan40 dk önce
    toplumsal güveni sarsan ahmaklara ağır vezalar verilmeli. yoksa 1500tl için bunu hangi ahmak yapar ki...
  • serkan Başaserkan Başa40 dk önce
    Yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmışlar. Bu kötü insanlar sadece parayı gasbetmediler. İyilik yapma duygusunu da çaldılar. Artık gerçek ihtiyaç sahibine kimse korkudan ve şüpheden dolayı yardım etmeyecek. Bu yolla gasp gerçekleştiren kişilere ağırlaştırılmış ceza verilmelidir.

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