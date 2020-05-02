Yardım alan değil yardım eden ülkeyiz! Faiz lobisinin tüm çabalarına rağmen IMF’ye diz çökmedik

Virüs salgını sürecinde IMF’den kredi kuyruğuna giren 100 ülke arasında yer almayan Türkiye’nin, uluslararası çapta ekonomik sarsıntı yaşanan bu zorlu dönemde yardım alan değil yardım eden konuma yükseldiğini ifade eden uzmanlar, Başkan Erdoğan liderliğinde ülkemizin tüm zorlu süreçlerde kendi öz kaynaklarıyla ayakta durmayı başarabildiğini söyledi.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu her çalkantılı dönemde faiz lobisinin dayattığı IMF anlaşmasına koronavirüs sürecinde de boyun eğmeyen Türkiye’nin bu zorlu dönemden de güçlenerek çıkacağı öngülüyor.

Şer şebekesinin hesapları tutmadı

Şer şebekelerinin Türkiye’yi IMF bataklığına çekme girişimleri koronavirüs sürecinde de başarısız oldu. Her puslu havada içten ve dıştan “IMF’den kredi çekme” gündemini oluşturan para baronlarının; 2009 küresel ekonomik krizi, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi ve dolar krizi döneminde Türkiye’nin tekrar IMF’nin boyunduruğuna sokma hamleleri çöktü. Salgında IMF’den kredi kuyruğuna giren 100 ülke arasında yer almayan Türkiye, tüm algı operasyonlarına rağmen IMF ile masaya oturmadı. Tartışmalara son noktayı koyan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın, “IMF ile herhangi bir kaynak ya da swap girişimiz yok” şeklindeki sözleri, Türkiye’nin tavizsiz ve güçlü duruşunu resmetti. Uluslararası çapta ekonomik sarsıntı yaşanan bu zorlu dönemi de az hasarla atlatacağını ifade eden uzmanlar, Başkan Erdoğan liderliğinde ülkemizin tüm zorlu süreçlerde kendi öz kaynaklarıyla ayakta durmayı başarabildiğini söyledi.

Batırel: IMF’yi faiz lobisi istiyor

Akit’e konuşan Ekonomi Uzmanı Necmettin Batırel, IMF ile anlaşmanın tüm ekonomik sırların faiz lobisine geçmesi anlamını taşıdığını belirterek şunları dile getirdi: “Türkiye’nin IMF ile anlaşma yapmasını isteyen en büyük kesim faiz lobisidir. Çünkü IMF bir ülkeye geldiği zaman ilk olarak faizi yükselterek harcamaları kısıyor. IMF ile masaya oturan her ülkenin iki ayağı bir pabuça giriyor. Bir ülkenin IMF’den kredi istemesi için ödemeler dengesinde büyük bir açık oluşması lazım. Ödeme güçlüğü içerisine girip başka çaresi kalmayan ülkelerin denize düşüp yılana sarılmasıdır IMF anlaşması.”

Türkiye artık yardım eden ülke

IMF’nin pandemi dolayısıyla açtığı kredinin Türkiye’yi ilgilendirmediğini kaydeden Batırel, şöyle devam etti: “Burada hazırlanan tuzak farklı. Pandemi dolayısıyla IMF’nin 1 trilyon dolarlık kredi açtığını söylüyorlar. 100 ülke de bu krediye başvurdu. Ama buradaki kredinin amacı ‘sağlık yatırımı’ olarak belirtiliyor. Türkiye’nin bu konuda hiçbir sıkıntısı yok. Tam tersi Türkiye dünyaya sağlık yardımı yapıyor. Amerika’ya, İngiltere’ye, İtalya’ya, İspanya’ya sağlık yardımı gönderen bir ülke konumuna yükseldi. Ama yine de Türkiye, IMF güdümüne sokulmak isteniyor. Ortamın müsait olduğu düşünülüyor. Merkez Bankası’nın döviz rezervinin olağanüstü şartlar dolayısıyla azalıyor olmasını fırsata çevirmeye çalışan faiz lobisi, Uysal’ın açıklamasıyla darbe aldı.”

Tüm ekonomik sırlar IMF’ye gider

Türkiye’nin bugüne kadar IMF ile yaptığı anlaşmalardan dolayı çok büyük hasara uğradığını hatırlatan Necmettin Batırel, şunları anlattı: “IMF, salgın yardımı yapacağı ülkelere daha sonra Stand-By anlaşmasını da dayatacaktır. Stand-by anlaşması ile ülkelerin tüm ekonomik sırlarını IMF’nin bilgisine geçer. Bu ne demek? Bu adamlar ekonomimizi istediği kıvama getirebiliyor. Erdoğan’ın IMF’ye kesin tavır koymasının ardından Merkez Bankası’nın da bu paralelde açıklama yapması olumlu bir duruştur. Türkiye’nin IMF ile anlaşma yapması için hiçbir gerekçe yoktur. Türkiye bu zorluğunu da atlatarak büyüme potasına girecek ve sermaye çekecektir.”

Özdemir: IMF tuzağına düşmek yok

Türkiye’nin IMF tuzağına düşmediğini ve bu sağlam iradeyi sürdürmesi gerektiğini söyleyen Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Yahya Özdemir de şunları ifade etti: “IMF’in borç vermiş olduğu ülkelerdeki uygulamak istediği kemeri sıkma politikaları vatandaşların her zaman tepkisini çekmektedir. Çünkü bu tür kemer sıkma politikaları her zaman vatandaşların vergi yüklerinin artırılması ve de kamu harcamalarının kısılmasını gerektirmektedir. Türkiye elhamdülillah geçmişte olduğu gibi bu süreçte de IMF’nin tuzağına düşmedi.”

Ekonomik bağımsızlığı gösterdik

Türkiye’nin dünyaya uçaklar dolusu tıbbi malzeme yardımı gönderebilen bir ülke olduğunun altını çizen Özdemir, şöyle devam etti: “On binlerce yoğun bakım ünitesine sahip, dünyada model olabilecek şehir hastaneleriyle, ülke içinde ilk vakayı görür görmez aldığı kapsamlı tedbirlerle Türkiye’nin bu başarısı görülmelidir. Ayrıca ülkemiz, vatandaşlarına maskeyi ücretsiz dağıtan tek ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Ekim 2019 tarihindeki, IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013’te kapattığımızı söylemişti. Bu önemli süreçte de bu önemli çizgi devam ettirilerek IMF’ye gerekli cevabın verilmesi, ekonomik özgürlüğün bariz bir göstergesi olmuştur.”