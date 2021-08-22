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Spor

Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor

Oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen Emre Mor, Fatih Karagümrük ile Süper Lig’e döneceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 15:09:00 -
Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor

Oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen Emre Mor, Fatih Karagümrük ile Süper Lig’e döneceği iddia edildi.

Marca'nın haberine göre Celta Vigo'da forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, Fatih Karagümrük'e transfer olacak. İmzaların atılmasının ardından iki kulüp bugün resmi açıklamayı yapacak.

İspanyol temsilcisi, 24 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı.
Emre Mor, Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla adını duyurmuştu. Milli futbolcunun performansına kayıtsız kalamayan Celta Vigo 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kanat oyuncusunu kadrosuna katmıştı.

Emre Mor İspanyol temsilcisinde gösterdiği davranışlarla birkaç kez kadro dışı kalırken 2 kez farklı takıma kiralandı. Emre Mor, Celta Vigo forması giyerken Ağustos 2019'da Galatasaray'a kiralık olarak katıldı. Bir sezonluğuna kiralanan Mor yetersiz performans gösterince Ocak ayında İspanya'ya döndü.

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