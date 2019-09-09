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Yaralı peçeli baykuş tedavi altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altın alındı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:59
Yaralı peçeli baykuş tedavi altında

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı olarak bulunan baykuş tedavi altın alındı.


Ünye ilçe kırsalında bir vatandaş tarafından bulunan ve Ünye Orman İşletme Şefliğine teslim edilen yaralı peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğinde tedavi altına alındı. Yaralı peçeli baykuş gerekli tedavilerinin yapılıp rehabilitasyon sürecinden sonra doğaya salınacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:59
  1. doğa

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