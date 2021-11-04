  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı!
Yerel

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı!

Denizli'de darbedilmiş olarak bulunan ve hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü, polisin dikkati sonucu ifadesini değiştirip kendi kendini yaraladığını söyledi. Taksi şoförü, ifadesinde, sevgilisinden bebeği olduğunu ve parayı onların harcaması için verdiğini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 23:53:00 -
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halindeki 20 T 0294 plakalı taksinin içinde darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra emniyete çağrıldı.

İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını bildiren Yalgan'ın çelişkili yanıtlar verdiğini fark eden polis, Yalgan'ın taksiyle geçtiği güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İtiraf etti

Alınan bilgeye göre Yalgan, ilk ifadesinin doğru olmadığını belirterek başını sert bir cisimle yaraladığını, parayı da bebeği olan kız arkadaşına harcaması için verdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yalgın hakkında, suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamaktan işlem yapıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirmiş, taksi takip sisteminden yeri belirlenen taksi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta park halinde bulunmuştu. Başından yaralanmış olarak bulunan şoför Yalgan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, İsrailli firmaları kara listeye aldı!
Dünya

ABD, İsrailli firmaları kara listeye aldı!

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru ile bir Singapur ve Rus şirketini, casus yazılım olan ..
'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı
Gündem

'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı

Everest'te karlara 'imam hatipler kapatılsın' yazmak istediğini söyleyen Avukat Merve Bakdur, Everest'e tırmanırken fenalaştı. Ambulans heli..
'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'
Teknoloji

'Türkiye bizim için çok önemli, ofis açmak istiyoruz'

Facebook Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, sahada olmaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Türkiye biz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay