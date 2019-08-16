Yaralı leylek hayata döndürüldü Yalova’nın Altınova ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek, ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Yalova’nın Altınova ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek, ilk müdahalenin ardından tedaviye alındı.

Bayraktepe Mesire Alanı’nda itfaiye ekiplerince bulunan yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Yaralı olarak bulunan leyleğe ilk müdahale Altınova Belediyesi Veteriner Hizmetleri sorumlusu Melih Soyçiçek tarafından yapıldı. İlk müdahalesi yapılan kuş tedavi edilmek üzere Melih Soyçiçek tarafında Yalova Milli Parkları Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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