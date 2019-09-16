Yaralı kızıl şahin sağlığına kavuştu Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı bulunarak tedavi altına alınan kızıl şahin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaralı bulunarak tedavi altına alınan kızıl şahin sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.

Hamidiye Mahallesi’nde bir vatandaşın balkon camına çarpması sonucu yaralanan ve Ünye İtfaiyesi tarafından kurtarılıp, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine teslim edilen kızıl şahinin tedavisi tamamlandı.

Yapılan tetkikler sonucunda susuz ve bitkin düştüğü tespit edilen kızıl şahin, iki gün süreyle tedavi, beslenme ve rehabilitasyon süreci yaşadı. Tedavisi tamamlanan kızıl şahin, Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkında doğaya salındı.

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