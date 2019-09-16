Yaralı kekliğe öğrenciler sahip çıktı Amasya’da Plevne Ortaokulu öğrencileri bahçede buldukları yaralı kekliğe sahip çıktılar.

Amasya’da Plevne Ortaokulu öğrencileri bahçede buldukları yaralı kekliğe sahip çıktılar.

Bir grup öğrenci okul bahçesinde oyun oynadıkları sırada yaralı kekliği buldu. Kekliğe sahip çıkan öğrenciler durumu Okul Müdürü Kamil Tayyar ve Müdür Yardımcısı Salih Kurt’a haber verdi.

Okul Müdürü Tayyar, durumu Milli Parklar yetkililerine haber verdi. Kısa sürede okula gelen yetkililer yaralı kekliği teslim aldı. Yaralı keklik, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.