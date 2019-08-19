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Yaralı karaca yayla sakinlerine sığındı

Hatay’ın İskenderun ilçesi ormanlık alanda yaşamını sürdüren ve köpekler tarafından ısırılan karaca yayla evlerine sığındı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:14
Yaralı karaca yayla sakinlerine sığındı

Hatay’ın İskenderun ilçesi ormanlık alanda yaşamını sürdüren ve köpekler tarafından ısırılan karaca yayla evlerine sığındı. Yayla sakini köylüler tarafından karnı doyurulan karaca, tedavisinin yapılması için yetkilere teslim edildi.


Amanos Dağı eteklerinde yaşamını sürdüren karaca, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesi Orhangazi yaylası yakınlarında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu. Köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan karaca yayla sakini vatandaşlar tarafından doyuruldu. Karaca daha sonra tedavisinin yapılması için yetkililere teslim edildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Dörtyol Şefliği yetkilileri, yaralı karacanın tedavisinin yapılması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderildiğini, tedavinin ardından doğal yaşamına bırakılacağını belirtti.


Yayla sakini TSYD İskenderun Bölge Temsilcisi Yaşar Güllü, “Yaylamızda bulunan köylüler tarafından yakalanan yaralı karaca bundan yaklaşık 9 ay önce, yapımı devam eden ev inşaatımıza adeta misafir olarak gelmişti. Karnını doyurduğumuz karacayı daha sonra yaşamını sürdürdüğü doğal ortamına bırakmıştık. Bu defa da yırtıcı hayvanlardan kaçmış olabileceğini değerlendirdiğimiz ve yaralı haldeki karacayı yaylada yaşayan vatandaşlarımız tarafından yardım amaçlı yakalandı. Karnı doyurularak tedavisi için görevlilere teslim edildi” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:14
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