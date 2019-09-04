Yaralı Gökkuzgun kuşu tedavi altına alındı Van merkez Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Gökkuzgun kuşu tedavi altına alındı.

Van merkez Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Gökkuzgun kuşu tedavi altına alındı.

Edremit ilçesi Elmalı Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halede bulunan Gökkuzgun (Coracias garrulus) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.