Yaralı Gökkuzgun kuşu tedavi altına alındı
Van merkez Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Gökkuzgun kuşu tedavi altına alındı.04 Eylül 2019 Çarşamba 14:37
Van merkez Edremit ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Gökkuzgun kuşu tedavi altına alındı.
Edremit ilçesi Elmalı Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halede bulunan Gökkuzgun (Coracias garrulus) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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