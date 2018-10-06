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Yaralanan güvenlikçinin karısı konuştu: Eşimin aklı çocuk aklı gibi oldu

Konya'da bir sitede özel güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu'yu (44) otomobille giderken husumetlileri sanıp, başından tabancayla vurarak ağır yaraladığı iddia edilen 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:58
Yaralanan güvenlikçinin karısı konuştu: Eşimin aklı çocuk aklı gibi oldu

Erdinç Koyuncu'nun eşi Sezer Koyuncu, "Bu olaydan sonra eşim çocuk gibi oldu. Başından vurulduktan sonra aklı sanki çocuk aklı gibi. Ben işe gittiğimde eşime oğlum bakıyor. Bu olaya kim sebebiyet verdiyse hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Olay, geçen 9 Mart'ta merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Havzan Mahallesi'nde bir sitede oturan Serdar A., otomobilinin anahtarını verdiği, sitenin güvenlik görevlisi Erdinç Koyuncu'dan misafirini evine bırakmasını istedi. Serdar A.'nın misafirini bırakmak için 42 BMV 32 plakalı otomobille yola çıkan Koyuncu'ya başka bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Erdinç Koyuncu, başına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı, yanındaki kişi ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre yoğun bakımda kalan Koyuncu, daha sonra taburcu edildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:58
  1. Konya
  2. Adam yaralama
  3. yargılama
  4. Erdinç Koyuncu

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