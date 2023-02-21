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Dünya Yaptırımlar Rusya'yı küçülttü
Dünya

Yaptırımlar Rusya'yı küçülttü

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı 2022’ye ait öncü gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, Rus ekonomisi, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlarının etkisiyle 2022'de yüzde 2,1 küçüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 07:31:00 - 2023-02-21 07:46:37
Yaptırımlar Rusya'yı küçülttü

Rusya'nın cari fiyatlarla ulusal geliri geçen yıl 151,5 trilyon ruble (yaklaşık 2 trilyon dolar) düzeyinde gerçekleşirken, ülke ekonomisi de 2022’de yüzde 2,1 küçüldü.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,9, Rusya Merkez Bankası ise yüzde 2,5 küçüldüğü tahminlerinde bulunmuştu.

Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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