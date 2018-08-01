"Yaptırım kararının asıl amacı terör örgütlerine can suyu vermek"

YENİAKİT.COM.TR ABD'nin skandal yaptırım kararı sonrası Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE CAN SUYU..."

Sayan İçişleri ve Adalet Bakanları ile ilgili Amerikan yönetminin aldığı kararın asıl nedenini FETÖ ve PKK terör örgütlerine can suyu vermek olarak tanımladı.

Savcı Sayan Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"ABD, Fetö ve PKK ile etkin mücadele eden iki bakanlığımıza yaptırım uygulama kararı almış. Meselenin köşeye sıkışmış bu iki cani örgüte can suyu olmak olduğunu, Rahip Brunson olmadığını anladınız mı?"