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"Yaptırım kararının asıl amacı terör örgütlerine can suyu vermek"

Amerika Birleşik Devletleri Papaz Brunson'un tutuklanmasında rolleri bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:45
"Yaptırım kararının asıl amacı terör örgütlerine can suyu vermek"

YENİAKİT.COM.TR ABD'nin skandal yaptırım kararı sonrası Savcı Sayan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE CAN SUYU..." 

Sayan İçişleri ve Adalet Bakanları ile ilgili Amerikan yönetminin aldığı kararın asıl nedenini FETÖ ve PKK terör örgütlerine can suyu vermek olarak tanımladı.

Savcı Sayan Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

"ABD, Fetö ve PKK ile etkin mücadele eden iki bakanlığımıza yaptırım uygulama kararı almış. Meselenin köşeye sıkışmış bu iki cani örgüte can suyu olmak olduğunu, Rahip Brunson olmadığını anladınız mı?"

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 22:45
  1. ABD
  2. Süleyman Soylu
  3. Abdulhamit Gül
  4. Savcı Sayan

YORUM YAZ

  • hercaihercai53 dk önce
    Yaptirimlari viz gelir tris gider! Alsinlar kendi baslarina calsinlar yaptirimlari!
  • Menderes akMenderes ak22 dk önce
    Amerika ve müttfikleri dünyada uyguladıklarıterörizimi artık kendi müttefigi olan Türkiyeye karşı acıkca uygulamaya koyma zorunda kalmış.Lakincok cok sert kayaya carpmışlar daha düne kadar isdetiklerini ic mihraklar eliyle yaptırıyorlardı artık Kral cıplak . Bu amerikanın aptalca tutumu önce Natonun dagılması ve artından Amerikanın dünya liderliginin sonu demekdir Yaşasın yeni lider OSMANLI.
  • AlperAlper39 dk önce
    Kimse kusura bakmasın ama bu işin arka planı karışık,eğer papazı isteselerdi asıl karar verici kimse onun ve yakınlarına yaptırım uygulamazlarmıydı?
  • mustafamustafa27 dk önce
    DARBECİ CİA ve haytutun diğer kiralık kaatilleri PKK/FETÖ/DEAŞ vs... kökünüzü kazımadan bu yoldan dönersek kalbimiz kurusun... siyonist-neoconlar ABD yi çöküşe götürüyor...artık VESAYET DÖNEMİ TÜRKİYESİ OLMADIĞINI gözünüze sokacağız...mütekabiliyet ve hatta bir fazlasını kendi iç hukukumuza göre yapmalıyız...Konsolosluktaki CİA ajanları dahil Türkiye aleyhine faaliyet gösteren ABD unsurlarının TAMAMINA HUKUKİ OPERASYONLAR VE YAPTIRIMLAR BEKLİYORUZ!
  • Mehmet Mehmet35 dk önce
    ALLAHİN İZNİYLE ASLA TAVİZ TOK.ABD SIKIŞTI.DAHA ÇOK TEHDİTLER GELECEK.TÜRKİYE DİK DURDUK HEM EKONOMİK HEM DE TERÖRLE YOLA GETİRMEYE .İÇ DİNAMİKLERİ HAREKETE GEÇİRMEYE ÇALIŞACAKLAR.AMA ALLAHİN İZNİYLE ASLA BASARMİYACAKLAR.BÜTÜN HAİNLER İSYAN ETSELER BİLE RABBİM NURUNU TAMAMLAYACAK.YA SABİR.SABIR ŞÜKÜR DUA.
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