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Gündem Yaptıkları 'pes' dedirtti! 550 bin lira ceza kesildi
Gündem

Yaptıkları 'pes' dedirtti! 550 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yaptıkları 'pes' dedirtti! 550 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye 550 bin lira ceza kesildi. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı.

Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği 26 ADZ 751 plakalı kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.

 

Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.

Sürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı.

Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

 

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