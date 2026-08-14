AK Parti 25. yılını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla kutlayacak! Milletin partisi 25 yaşında

Sebahattin Ayan İstanbul

Türk siyasetinin ufkunda bir güneş gibi doğarak Anadolu’nun makus talihini değiştiren AK Parti, bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 14 Ağustos 2001 yılında “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla çıktığı yolda eski Türkiye’nin izlerini geride bırakmayı hedefleyen AK Parti, 25 yılı geride bırakırken Türkiye’nin dönüşümüne damga vuran hizmetleriyle bir icraat ve hizmet destanı yazdı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletin güçlü desteğiyle iktidara gelen AK Parti, geçen çeyrek asırda vesayet odaklarıyla mücadeleden demokratik reformlara, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinden kamu hizmetlerinin dijitalleşmesine kadar çok sayıda alanda düzenlemeler gerçekleştirdi. Edirne’den Kars’a her karış toprağıyla güçlü, özgüvenli ve saygın bir Türkiye inşa eden AK Parti, milletin farklı kesimlerini gönül köprüleriyle birleştirdi. Köprüler, otoyollar, sanayi bölgeleri, barajlar, nükleer enerji yatırımları, havaalanları, Marmaray, Avrasya Tüneli, şehir hastaneleri ve daha birçok prestijli projeyi hayata geçirerek ülkeyi adeta baştan sona yeniden imar etti. 86 yıl boyunca kapalı kalan Ayasofya’yı yeniden ibadete açan, 30 yıllık Karabağ işgalinin sona ermesinde Azerbaycan’a güçlü destek veren, Kuzey Kıbrıs’ta 35 yıldır kapalı olan Maraş’ın açılmasına öncülük eden AK Parti, Türkiye’yi bölgesinde söz sahibi kılacak adımlar attı. AK Parti döneminde 28 Şubat sürecinin en belirgin mağduriyetlerinden biri olan başörtüsü yasağının kaldırılması da önemli bir dönüm noktası oldu. Üniversitelerde ve kamu kurumlarında başörtüsü nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona ermesiyle birlikte eğitim ve çalışma hayatından uzaklaştırılan kadınların yeniden kamusal alanda yer almasının önü açıldı. İkna odaları ve başörtüsü nedeniyle uygulanan kılık-kıyafet engelleri tarihe karıştı. İktidarının ilk yıllarından itibaren çeşitli siyasi krizler ve vesayet girişimleriyle karşı karşıya kalan AK Parti; kapatma davası, 367 tartışması, Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi başta olmak üzere çok sayıda sınamayla karşılaştı. 6 Şubat 2023 yılında gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.8 ve 7.4 şiddetinde meydana gelen depremlerde açılan yaraları sarmak için görülmemiş gayret sarf etti. Vatandaşın bürokrasi karşısında yaşadığı uzun bekleme süreçlerini azaltmak amacıyla kamu hizmetlerinde dijitalleşme hızlandırıldı. e-Devlet uygulaması, milyonlarca vatandaşın çok sayıda kamu hizmetine internet üzerinden erişmesini sağlayarak devlet-vatandaş ilişkilerinde yeni bir dönem başlattı. 28 Şubat 1997’deki MGK toplantısıyla başlayan ve “postmodern darbe” olarak nitelendirilen süreç de AK Parti döneminde yargıya taşındı. Dönemin askeri ve sivil aktörleri hakkında soruşturmalar yürütülürken, 28 Şubat davasında çok sayıda sanık yargılandı ve çeşitli mahkûmiyet kararları verildi. Böylece Türkiye’nin askeri vesayet dönemleriyle hukuki zeminde hesaplaşmasının önü açıldı.

‘AK Parti halkın partisidir’

AK Parti’nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla gazetemize konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin çeyrek asırlık siyasi serüvenini “milletin sesi ve eli olma” mücadelesi olarak nitelendirdi. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin önündeki vesayet, terör, yoksulluk, yasaklar ve darbeler gibi kronik sorunlarla mücadele ettiğini belirten Soylu, yeni dönemin hedefinin Türkiye Yüzyılı olduğunu söyledi. AK Parti’nin doğrudan milletin iradesinden güç alan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Soylu, “AK Parti halkın partisidir. AK Parti iktidarı halkın iktidarıdır. Çeyrek asırdır milletin sesi, milletin eli olmuştur” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin yıllardır siyasetin ve milletin üzerine örülen engellerle mücadele ettiğini belirten Soylu, partinin yolunun bağımsızlık ve millet iradesi ekseninde şekillendiğini söyledi. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren millete verdiği sözlere bağlı kaldığını ifade eden Soylu, “Halkın kurulurken kendisine verdiği tüm görevleri sırasıyla yerine getirmektedir. Liderine değerlerine kuruluş ahdine ve milletine verdiği sözlere sadıktır. AK Parti çeyrek asırdır bir siyasi partiden beklenilenin üzerinde sorumluluklar almıştır. Türkiye’yi vesayetten kurtarmıştır. Türkiye’yi güçsüzlükten kurtarmıştır. Türkiye’yi terörden kurtarmıştır. Türkiye’yi yoksunluktan kurtarmıştır. Türkiye’yi yasaklardan kurtarmıştır. Türkiye’yi her on yılda bir mahkûm olduğu darbelerden kurtarmıştır. Türkiyeyi bölgesinde model ülke yapmıştır. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkmaktadır. Özgüvenle umutla ve değerleriyle…Türkiye yüzyılı yolculuğu başlıyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü kadrolarıyla cumhur ittifakı ile. Türkiye yüzyılı yolculuğu başlıyor. Allah milletimizin ülkemizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Bütün dünya önümüzdeki 25 yılda çeyrek asırda Türkiye mucizesine şahitlik edecektir. Hayırlı olsun. 25 yıl..” ifadelerini kullandı.

Kökü mazide, ati’ye uzanan 25 yıllık kutlu yürüyüşün adı AK Parti

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gazetemize değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, çeyrek asırlık siyasi serüveni “kökü mazide, istikameti ati’de olan kutlu bir yürüyüş” olarak nitelendirdi. AK Parti’nin milletin içinden doğduğunu ve siyasetin merkezine millet iradesini taşıdığını belirten Turan, Türkiye’nin son 25 yılda demokratikleşmeden ekonomiye, altyapıdan savunma sanayiine kadar pek çok alanda büyük dönüşüm yaşadığını ifade etti. AK Parti’nin yalnızca belirli bir kesimin değil, Türkiye’nin bütün toplumsal kesimlerinin kendisini eşit ve onurlu yurttaş olarak hissetmesinin önünü açtığını belirten Turan, “Geride bıraktığımız 25 yıllık siyasi serüvenimiz, eski Türkiye’nin yıllarca biriktirdiği sorunların üzerine cesaretle ve kararlılıkla gidildiği; ülkemizin makûs talihini değiştiren sessiz ve sesli devrimlerin tarihidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin önünde engel olarak duran vesayet anlayışları tasfiye edilmiş; insanların inandığı gibi yaşama ve inancını özgürce ifade etme hakkını kısıtlayan baskıcı ve jakoben uygulamalar birer birer kaldırılmıştır. AK Parti, yalnızca belirli bir kesimin değil, bu ülkenin bütün vatandaşlarının kendisini eşit ve onurlu bir yurttaş olarak hissetmesinin önünü açmıştır. İnanan kesimlerden farklı kimlik, kültür ve aidiyetlere sahip bütün toplumsal kesimlere kadar Türkiye’nin sosyolojik zenginliğini kuşatan, hak ve özgürlük alanını genişleten reformlara imza atılmıştır. Dün milletimizin şikâyet ettiği ne kadar kronik mesele varsa, çözüm iradesiyle üzerine gidilmiş; Türkiye’nin önündeki siyasi ve sosyal prangalar birer birer kırılmıştır” dedi.

“ESKİ TÜRKİYE’NİN PRANGALARI BİRER BİRER KIRILDI”

AK Parti iktidarları döneminde sağlık, eğitim, ulaşım, enerji, tarım, sanayi, şehircilik, sosyal politikalar, bilim ve teknoloji ile dijital dönüşüm alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Turan, “Türkiye, terörle mücadelede de tarihî bir eşiği aşmıştır. Yıllarca milletimizin enerjisini, kaynaklarını ve kardeşliğini hedef alan terör, bugün itibarıyla ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmış durumdadır. Şimdi hedefimiz, bu kazanımı kalıcı hâle getirmek; terörün bütün unsurlarıyla birlikte kökünü kazımak, yalnızca ülkemizden değil, bölgemizden de tamamen tasfiye etmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade ve devletimizin kararlı mücadelesiyle yürütülen Terörsüz Türkiye hedefi, ülkemizin önünde yeni ve tarihî bir ufuk açmaktadır. Artık mesele yalnızca terörle mücadele etmek değil; terörün bir daha bu toprakların gündemine dahi gelemeyeceği, kardeşliğin, huzurun ve kalkınmanın kalıcı olarak hâkim olduğu bir Türkiye’yi inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminin en önemli kazanımlarından birinin Türkiye’nin özgüveninin yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Turan, “Ekonomide de Türkiye’nin ölçeği ve kapasitesi büyütülmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, şehircilikten sosyal politikalara, bilim ve teknolojiden dijital dönüşüme, yerli ve millî savunma sanayiinden altyapı yatırımlarına kadar hayatın hemen her alanında büyük bir değişim yaşamıştır. Türkiye artık yalnızca tüketen değil, üreten; teknolojiyi dışarıdan bekleyen değil, geliştiren; kendi savunma sistemlerini, hava araçlarını, uydularını ve yüksek teknoloji ürünlerini tasarlayıp üretebilen bir ülke hâline gelmiştir” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin önündeki döneme ilişkin hedeflerini de değerlendiren Turan, Türkiye’nin demokratik standartlarının daha da yükseltilmesi ve sivil, demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bölgesel etkinliğinin artırılması ve küresel ölçekte daha güçlü bir aktör haline gelmesinin de gelecek dönemin temel hedefleri arasında olduğunu belirten Turan, daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkı sunmanın Türkiye’nin tarihi sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Filistin başta olmak üzere zulüm ve işgal altındaki İslam beldelerine de dikkat çeken Turan, İslam dünyasının ortak meseleler etrafında daha güçlü bir dayanışma sergilemesi gerektiğini söyledi.

DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

AK Parti’nin siyaset anlayışının bir hedefe ulaştığında sona ermeyen, yeni hedeflerle yoluna devam eden bir anlayış olduğunu belirten Turan, “Önümüzde ise yine büyük bir yürüyüş vardır. Yeni dönemde milletimizin bütün kesimlerini kuşatan, demokratik standartlarımızı daha da güçlendiren, özgürlükleri ve hukukun üstünlüğünü daha ileri taşıyan sivil ve demokratik bir anayasanın hayata geçirilmesi önemli hedeflerimizden biridir. Türkiye’nin bölgesel etkinliğini daha da artırması, küresel bir güç olma yolundaki kapasitesini büyütmesi ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkı sunması da önümüzdeki dönemin temel sorumlulukları arasındadır. Filistin başta olmak üzere işgal ve zulüm altındaki İslam beldelerinin özgürlüğü, İslam dünyasının ortak meseleler etrafında daha güçlü bir dayanışma ortaya koyması ve dünyada hakkaniyete dayalı daha adil bir küresel düzenin tesis edilmesi de Türkiye’nin tarihî sorumluluğunun bir parçasıdır. Çünkü bizim siyaset anlayışımız, bir işi tamamladığında kenara çekilen değil; bir hedefe ulaştığında daha büyük bir hedef için yeniden yola koyulan bir anlayıştır. Dün milletimizin önündeki engelleri kaldırmak için yola çıktık, bugün Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz. Yarın ise daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet, daha etkin bir bölge ve daha adil bir dünya için çalışacağız” ifadelerini kullandı.