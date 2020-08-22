Yaptıkları başvuru için Trabzonspor'a sitemkar cevap

Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuru, Kasımpaşa Kulübünü incitti. Kulüpten sitemde bulunulan ifadeler geldi.

Kasımpaşa, Fatih Öztürk'ün Sarı-kırmızılılara ve Mame Thiam'ın da Fenerbahçe'ye bedelsiz verilmesi sebebiyle Trabzonspor Kulübü Divan Kurulunun, 'haksız rekabet' oluşturulduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptığı şeklinde çıkan haberler nedeniyle açıklama yayımladı.

"Birlik ve beraberlik sürecine zarar verici nitelikte"

Kasımpaşa Kulübü'nün web sitesinde yayımlanan açıklamada, Trabzonspor Divan Kurulunun Türkiye Futbol Federasyonuna gerçekleştirmiş olduğu başvurunun Türk futbolunun en çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberlik sürecine zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilerek, Kasımpaşa'nın Türk futboluna hizmet amacıyla geçilen dönemlerde şu an Galatasaray forması giyen Adem Büyük'ün Yeni Malatyaspor'a transferini ve kaptanlık pazubendi takan Abdullah Durak'ın Çaykur Rizespor'a transferini de bedelsiz olarak gerçekleştirdiğini duyurdu.

"Bonservis bedelini zamanında ödeyemediler, 4 sene geçtikten sonra tahsil edebildik"

Özer Hurmacı'nın bordo-mavili kulübe transferi anımsatılan açıklamanın devamında, mazisinde hiçbir karışık iş olmayan Kasımpaşa'nın 2015 senesinde ise Trabzonspor'un isteğiyle Hurmacı'nın transferini bonservis bedeliyle gerçekleştirdiğini, futbolcunun daha sonraki süreçte Trabzonspor'dan başka 3-4 farklı kulübe transfer gerçekleştirmesine rağmen bordo-mavili kulübün, futbolcunun bonservis bedelini zamanında ödeyememiş olduğunu, Kasımpaşa'nın, Trabzonspor'un o günkü maddi koşulları dolayısıyla transfer bedelini ancak ödeme vadesinden 4 sene geçtikten sonra tahsil edebildiği kaydedildi.

"İyi niyetli davranılmasaydı UEFA lisansını alamayacak, Avrupa kupalarına katılamayacaklardı"

Kasımpaşa'nın tüm kulüplere gösterdiği iyi niyeti ve tutumunun bir örneğini de bordo-mavili kulübe gösterdiği ifade edilerek Trabzonspor'un Avrupa maçlarında Türkiye'yi temsil edebilmesi için gerekli ricalarını geri çevirmediğini, Kasımpaşa'nın hoşgörüsüne, bu süreç içindeki tüm Trabzonspor başkanlarının şahit olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca yine bu süreçte Trabzonspor'a iyi niyetli davranılmasaydı UEFA lisansını alamayacak olduğu ve Avrupa kupalarına katılamayacakı vurgulandı. Öte yandan Hurmacı transferinin, bu sürecin bütün resmi kayıtlarının Türkiye Futbol Federasyonunda mevcut olduğu ifade edildi.

"Trabzonspor da Trabzon da bizimdir"

Bu zamana kadar olduğu gibi bu günden sonra da Kasımpaşa'nın Türk sporuna katkısını arttıracağı vurgulanan açıklamada, "Trabzonspor da Trabzon şehri de bizimdir." denilerek, kimi yöneticilerin eksik bilgi ve yanlış duyumdan kaynakladığına inandıkları günlük görüşlerinin ne Kasımpaşa'yı üzeceği ne de büyük Trabzonspor'u bağlayacağı belirtildi.

Kasımpaşa: Diğer kulüplere gösterdiğimiz sevgi ve saygıyı kendimiz için de bekliyoruz

Açıklamanın devamında, Kasımpaşa'nın Türk futbolunun hizmetinde olduğunun, bütün kulüplere aynı mesafede sevgi ve saygı içinde bulunduğunun, Türk futboluna gönül veren herkese değer verdiğinin, tüm bunlarla beraber Kasımpaşa'nın da diğer kulüplere gösterdiği sevgi ve saygıyı kendisi için de beklediğinin bilinmesi istenildi.