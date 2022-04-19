Yaptığınız çok ayıp çok! BBP'den Milli Gazete'ye jet cevap

Yeni Akit/Ankara

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından BBP Genel Merkezi'ne yapılan ziyarette Genel Başkan Mustafa Destici ile baş başa ve samimi ortamda 1 saat görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Milli Gazete tarafından kaynağı belli olmayan bir haber yapılarak; "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BBP Genel Başkanı Destici’nin hayat pahalılığı eleştirilerinden rahatsız olduğunu kendisine söylediği öne sürüldü." dendi.

BBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada haber yalanlandı.

Büyük Birlik Partisi İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muammer Başkan adına yapılan açıklama şu şekilde:

16 Nisan 2022 tarihinde, Milli Gazete’de, partimizle ilgili, “doğru olmayan”, “tuhaf ve asılsız” bir haber ve yorum yayınlandığını gördük.

Herkesin bildiği gibi Büyük Birlik Partisi, Cumhur İttifakı’nın parçasıdır.

İçinde bulunduğumuz ittifakın mensuplarıyla olduğu gibi, Cumhur İttifakı’nın dışındaki siyasi partilerle de ilişkilerimizi “saygı” ve “nezaket” çerçevesinde yürütmeye azami ölçüde gayret gösterdiğimiz, kamuoyunun, tüm basın kuruluşlarının ve dahi Milli Gazete’nin malumudur.

Hasseten, Büyük Birlik Partisi’nin herhangi bir kişi, kurum, siyasi parti, lider, örgüt, devlet veya ülke tarafından “uyarılması” veya “hizaya getirilmesi”nin, bugüne kadar mümkün olmadığı gibi, bundan sonra da mümkün olmayacağının herhalde en önemli şahitlerinden biri, ilk günden beri “iyi” ve “doğru” ilişkiler kurmaya azami ölçüde dikkat gösterdiğimiz Milli Görüş’ün yayın organı olan Milli Gazete ve ona emek verenler olacaktır.



Aramızdaki ilişkilerin “iyi” ve “doğru” bir istikamette sürmesi için, doğal olarak, aynı dikkat ve özeni muhataplarımızdan da bekliyoruz.

Sayın Genel Başkanımızın,



Genel Merkezimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde, haberde yer verilen konular asla ve hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, 14 Nisan 2022 Perşembe günü, son derece olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’ni ziyareti ve Sayın Genel Başkanımızla görüşmesinin, çarpıtılarak ve hiçbir yönüyle doğruları yansıtmayan bir şekilde haberleştirilmesinden dolayı üzüntülerimizi tekrar dile getirmek istiyorum.



Ayrıca, Milli Görüş ve Saadet Partisi mensuplarının yanında, söz konusu haberi kaleme alan ve yayınlayan arkadaşlarımızın, Büyük Birlik Partisi’nin bu tip bir diyaloğun tarafı olmayacağını tahmin edebilecek birikime ve tecrübeye sahip oldukları kanaatindeyiz.



Bununla birlikte, yayını yapanların, kolaylıkla, görüşmenin taraflarına ulaşabilecek ve yayınladıkları haberin “yalan” olduğunu öğrenebilecek imkan ve ilişkilere sahip bulundukları halde bunu atlamalarını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Büyük Birlik Partisi’nin; “Türkiye’yi parçalamak için, 40 yıldır küresel emperyalizm tarafından hayatta tutulan” ve “40 yılda 40 binin üzerinde masum insanımızın ölümüne sebep olan” bir terör örgütünün altına saklandığı bir masaya asla oturmayacağını; Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bile, yaşama gayemiz olan inançlarımızı, “1500 yıllık geri kalmışlık” olarak ifade edenlerle, bu ifadeleri hoş görenlerle, “asla ortak bir çalışma içinde olmayacağını” yeniden ifade ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.