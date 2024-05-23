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Gündem Yaptığın açıklamaları mı yüzüne vuralım? Yüreğin varsa çık söyle Davutoğlu
Gündem

Yaptığın açıklamaları mı yüzüne vuralım? Yüreğin varsa çık söyle Davutoğlu

Yeniakit Publisher
2024-05-23 15:55:00 -

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Parti’den ayrıldıktan sonra CHP kuyruğuna takıla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Hukuk pinpon topuna döndü” şeklindeki skandal sözlerine sert tepki gösterdi.

 yeniakit.com.tr 

AK Parti’de barınamayıp uzaklaştırıldıktan sonra nefsine yenik düşüp parti kuran ve siyaset arenasından silinen isimlerden Ahmet Davutoğlu, kurduğu Gelecek Partisi ile ne idiği belirsiz bir siyaset izlemeye başladı. Neyi savunduğu anlaşılmayan ve CHP’nin kuyruğuna takılıp, “Hep muhalefet, tam muhalefet” anlayışıyla halka sırtı dönük bir politika yürüten Davutoğlu, bu kez 28 Şubat davası ile Kobani davası hakkındaki sözleri nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

28 Şubatçılar serbest bırakıldı, aynı gün Kobani davası sonuçları açıklandı” diyen Davutoğlu, “Bir senden bir benden derdi 12 Eylül generalleri. Adalet sanki pinpon topu. Bir senden bir benden” ifadelerini kullandı.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Davutoğlu’nun sözleri de masaya yatırıldı.

“Ahmet Davutoğlu konuşmak için konuşuyor” diyen Karahasanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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“Bir yandan Kobani davasını alıyor, bir yandan 28 Şubat davasını alıyor, hiç alakası olmayan, birbiriyle irtibatı olmayan davaları alıp, bir çuvalın içine atıp, karıştırıp, ondan sonra çıkıp, ‘Kobani davası neden 10 yıl sürmüş’…

Neden 10 yıl sürdü, gel ben sana anlatayım. Profesörlük tezi hazırlarsın bu konuda. 10 yıl öncesi dediğin 2014. Ahmet Davutoğlu başbakan. Çık söyle şimdi, anlat Ahmet Davutoğlu. Senin başbakanlığın döneminde 54 insan öldürülmüş, her yer yangın yerine dönmüş, HDP çağrı yapıp, Kürt halkını sokağa davet ediyoruz, demiş… Nerede davası bunun? Başbakan değil miydin sen? Neden açtırmadın?

Ben soruyorum ama cevabını da biliyorum. FETÖ’cü yargıçlar, FETÖ’cü emniyet müdürleri…

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