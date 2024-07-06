Yaptığı "bozkurt" işareti gündem olmuştu! Ahmet Hakan'dan, Merih Demiral'la ilgili olay sözler

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Merih Demiral'ın, EURO 2024'te Avusturya galibiyeti sonrası yaptığı "bozkurt" işaretine sempati kattığını, kendisine tepki gösterenleri ise antipatik hale getirdiğini belirterek, "Kenetlenmenin kendi etrafında oluşmasını sağladı. Almanya yetkililerini kudurttu" diye yazdı.

Merih Demiral'ın siyaset üstü milli bir duruş sergilediğini ifade eden Hakan, "Büyük hizmet yapıyorsun. Hem saha içinde hem saha dışında" dedi.



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