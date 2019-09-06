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'Yaprak biti' istilasına maskeli önlem

Çorum'da, tarım arazilerinden geldiği öne sürülen 'yaprak biti', kentte yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklardaki ağaçları da sardı.

06 Eylül 2019 Cuma 19:40
'Yaprak biti' istilasına maskeli önlem

Çorum'da, son günlerde, özellikle ağaçların olduğu cadde ve sokakları bitkinin özsuyu emen böcek olarak tanımlanan 'yaprak biti' istila etti. Bu böcek türü nedeniyle ulaşımın yoğun olduğu cadde ve sokakları kullanan halk, zor durumda kaldı. Belediye ekipleri, hem insanların üstündeki elbiselere dadanan hem de bitkilere zarar veren böcekle ilgili, biyolojik mücadele başlattı. Ekipler, belirlenen alanlarda periyodik olarak ilaçlama çalışması yapıp, böcek türüyle mücadele ederken, bazı kent sakinleri ve çocuklar da maskeyle önlem alarak korunmaya çalışıyor.

'SIKINTILI SÜREÇ YAŞIYORUZ'

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaprak bitiyle mücadelede güçlük yaşadıklarını belirterek, tarım arazilerinden geldiği öne sürülen böceğe karşı, cadde ve sokakları araçlarla ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Aşgın, "Bu böcekle mücadelede noktasında sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Tarım alanlarında hasat mevsimi devam ediyor. Bölgedeki sinekler şehrimize geliyorlar. Belediye olarak 24 saat boyunca bizler de ilaçlama çalışması yapıyoruz. Bu her zaman yaşanan bir durum değil tabi, ilgili kurumlarla çalışmalarımızı yaparak sineklerin yok edilmesi anlamında istişareli bir şekilde bu çalışmalarımız yürütülüyor" dedi.

'İLAÇLAMA ETKİLİ OLDU'

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise böcek türünün insan sağlığını tehdit etmediğini söyleyerek, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü'yle koordine içinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yağbat, yaprak bitinin, en çok ayçiçeği ekili alanlarından kente geldiğini de aktararak, ilaçlama çalışmalarının etkili olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:40
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