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Medya

Yapımcısından bomba Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Sosyal medya sallandı

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizisinin uluslararası arenadaki başarısına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:34:00 -

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisi dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Dünya çapında büyük bir beğeni ve kitleye sahip olan dizi ile ilgili yapımcı Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı olay oldu.

Mehmet Bozdağ, dizi ile ilgili dünya liderleri ve sanatçıların yorumlarını içeren bir video paylaştı.

Bozdağ, paylaşımında, "Türk yapımcılar tarafından yapılan, Türk yönetmen tarafından çekilen ve Türk oyuncuların rol aldığı Diriliş Ertuğrul tüm dünyada izlendi. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.

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