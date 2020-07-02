Yapımcısından bomba Diriliş Ertuğrul paylaşımı! Sosyal medya sallandı
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizisinin uluslararası arenadaki başarısına ilişkin bir paylaşım yaptı.
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisi dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Dünya çapında büyük bir beğeni ve kitleye sahip olan dizi ile ilgili yapımcı Mehmet Bozdağ'ın paylaşımı olay oldu.
Mehmet Bozdağ, dizi ile ilgili dünya liderleri ve sanatçıların yorumlarını içeren bir video paylaştı.
Bozdağ, paylaşımında, "Türk yapımcılar tarafından yapılan, Türk yönetmen tarafından çekilen ve Türk oyuncuların rol aldığı Diriliş Ertuğrul tüm dünyada izlendi. Hamdolsun" ifadelerini kullandı.
Medya
Kuruluş Osman çağrısı yapılan Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan 5 şartını sıraladı! F-16 deneyimini ilk kez anlattı
Medya
Ünlü tarihçi Kuruluş Osman'daki o detay sonrası çıldırdı! 'Hala Ertuğrul gelecek diye bekleyenler var'
Medya
Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan olay açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...
Medya
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan onunla tanıştı! Küçük Ertuğrul Bey'den olay kareler
Medya
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Orada görüntülendi
Medya
Kuruluş Osman çağrısı yapılan Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımına gelen yorum hayranlarını kızdırdı