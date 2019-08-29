Yapılması gereken şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak... Erkeğe yönelik şiddeti görmezden gelmeyin!

yeniakit.com.tr Türkiye’de yanlış yasalar ve yönlendirmeler nedeniyle, kadına yönelik şiddet son bulmak yerine artıyor. Özellikle 6237 sayılı kanunun yürülüğe girmesiyle birlikte, kadına yönelik şiddet oranının yüzde 400’lere yakın arttığı bir gerçekken, sorunun üzerine giderken izlenen yolların hatalı olması nedeniyle şiddet önlenemiyor. Tüm bunlarla birlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, erkeğe yönelik şiddet görmezden geliniyor. Azımsanamayacak kadar çok yaşanan erkeğe yönelik şiddet vak’aları, ünlü veya ünsüz birçok erkeği mağdur ediyor.

Kadın ve erkeğin şiddet yönelimi neredeyse aynı

Üsküdar Üniversitesi’nin, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan 125 öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saha çalışması ile gerçekleştirilen çalışmada 81 ilden 18-81 yaş arası evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz bireylerden oluşan 25 bin kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Kontrolsüz öfke ve buna bağlı şiddet eğilimi kadınlarda yüzde 24, erkeklerde ise yüzde 27 oranında çıktı.

Birçok erkek de mağdur

Kadınlardan şiddet gören birçok erkek, yasalarla güvence altına da alınmamalı nedeniyle mağdur oluyor. Türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu oyuncu Fırat Altunmeşe, 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı tarafından darp edilmiş, yüzü yaralar içinde kalmıştı.

Geçtiğimiz aylarda da Adana’da 27 yaşındaki B.K., kendisinden yaşça büyük olan kız arkadaşı tarafından dövülmüş, yardımına polis yetişmişti.

Mayıs ayında da markette ailesiyle birlikte alışveriş yapan bir çocuk, saçı kısa olan kadına, “Kadın mısınız erkek mi?” diye sorunda, kadın tarafından feci şekilde darp edilmişti.

Erkeklere şiddet uygulayan kadınların, ünlü, ünsüz ve çocuklara yönelik şiddetine örnek olarak verilen 3 örneğe ek, birçok erkeğe şiddet haberi ortalıkta dolanırken ve birçok erkek mağdur olurken, yasalarla güvence altında olunmaması da söz konusu mağduriyetleri artırıyor.