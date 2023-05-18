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Gündem Yapılanlar Türkiye'nin kanına dokundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki
Gündem

Yapılanlar Türkiye'nin kanına dokundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki

Yeniakit Publisher
2023-05-18 09:59:00 -
Yapılanlar Türkiye'nin kanına dokundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki

CHP'li belediyelerin depremzedeleri kapı dışarı etmesi ve seçmenlerinin de hakaretler yağdırmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi.

Deprem bölgesinde seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan lehinde çıkmasının ardından CHP'liler adeta çılgına döndü. CHP'li seçmenler ağza alınmayacak hakaretler yağdırırken CHP'li belediyeler ise depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkararak sokağa mahkum etmeye kalkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak CHP'ye çok sert tepki gösterdi ve vatandaşlara da önemli bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

 

"DENGESİNİ İYİCE BOZDU"

Meclis seçiminin Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanı seçiminde de açık ara bir farkın ortaya çıkması; CHP Genel Başkanı'nın ve yönetiminin dengesini iyice bozdu.                                                                                                  
ÖNE ÇIKAN VİDEO

14 Mayıs gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri “kazandık” tiyatrosunu hep birlikte takip ettik.

Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler.

 

CHP'NİN DEPREMZEDELERİ KAPI DIŞARI ETMESİNE TEPKİ

Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik; bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz.

Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar.

 

Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile…

Biliyorum, yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor.

Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor.

Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın.

Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek, bizim asli görevimizdir.

Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

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mustafa

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