Yapılandırmaya rekor başvuru

Sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması uygulamasına ilgi yoğun. Peşin ödemelerde yüzde 90, iki taksitli ödemelerde yüzde 50 indirimi olanaklı kılan uygulama için 633 bin 740 sigortalının başvurduğunu ve 23,7 milyar liralık borcun yapılandırıldığını belirten Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Yine bu dönemde 158 bin 700 BAĞKUR sigortalımız 4,1 milyar lira tutarında ihya için müracaat etti” açıklamasını yaptı.

PAZAR GÜNÜ DE HİZMET VERİLECEK

Zümrüt, prim borcu bulunanlara önemli bir imkân sunulduğunu dile getirdi. Başvuruların hem internet ortamında hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı il müdürlükleri ve merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alındığını anlatan Zümrüt, “Yapılandırmadan faydalanılması için SGK’ya bağlı müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bu hafta sonu da hizmet verecek” dedi.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ GELİYOR

Yapılandırmaya başvuranlara icra takibiyle karşılaşmayacağını kaydeden Selçuk, şu değerlendirmede bulundu: “Yapılandırma için müracaat edip ilk taksiti ödeyen girişimcilerimiz ‘borcu yoktur’ yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.”

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANILACAK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, BAĞKUR’lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini vurguladı.

Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının da 31 Aralık tarihine kadar ödenebileceğine işaret etti. “GSS’si olanlar bu tarihe kadar borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden istifade edebilecek” ifadesini kullandı.

SON MÜRACAAT TARİHİ 31 TEMMUZ

Yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu anımsatan Zehra Zümrüt Selçuk, ilk taksit ve peşin ödeme süresinin 31 Ağustos olduğunu; ödemelerin 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabileceğini hatırlattı. Selçuk, 31 Temmuz’a kadar başvurunun ihmal edilmeyeceği; peşin ödeme olanağının değerlendirileceğini sözlerine ekledi.