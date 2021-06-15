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Ekonomi Yapılandırmada hangi borçlar yeniden yapılandırılacak?
Ekonomi

Yapılandırmada hangi borçlar yeniden yapılandırılacak?

Borç yapılandırma ne zaman? Borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? Milyonlarca vatandaşı beklediği yeniden borç yapılandırma TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak da yürürlüğe girdi. Peki borç yapılandırma için başvurular ne zaman başlıyor? Yapılandırmada hangi borçlar yeniden yapılandırılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 13:34:00 - 2021-06-15 13:52:05
Yapılandırmada hangi borçlar yeniden yapılandırılacak?

Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos bitimine kadar başvuruda bulunulması, ilk taksitin en son 1 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

Yapılandırmada hangi borçlar yeniden yapılandırılacak?

Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar yapılandırılacak.

Borç yapılandırma başvuruları nereye yapılacak?

İşverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine, Bağ-Kur sigortalıları ve primlerini kendileri ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvurabilir. Genel Sağlık Sigortası borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı yok.

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