Bağkurluya erken emeklilik imkanı tanıyan yasanın yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi de erken emeklilik olup olmayacağını sorguluyor. BAĞ-KUR prim borcu olanlar için ihya başvuruları başladı. Peki, BAĞ-KUR prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? BAĞ-KUR ihya başvurusu ne zamana kadar devam edecek? İşte BAĞ-KUR borcu yapılandırma detayları ve Bağkur borcu sorgulama.

Bağkur prim borcu yapılandırma başvurusu ne zaman?

Yasalaşan kanuna göre, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Kendi adına çalışan esnaflar, muhtarlar, doktorlar ve tarım çalışanları için geçerli olacak. Yasadan yararlanmak isteyen BAĞKUR'luların ceza ve faizleri silinecek.

Ödeyecekleri yeni rakam enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak. 18 aya kadar taksit imkanı bulunuyor. 2 ayda bir ödeme yapıldığı için 36 ayda ödeme yapılabilecek. BAĞKUR'luların 31 Ekim 2021 tarihine kadar borcun ilk taksitini yatırması gerekiyor. Sadece BAĞKUR değil aynı zamanda, trafik cezaları, vergi borçları, kira gelir vergileri de yapılandırılabilecek.

Yapılandırma yaşı dolmuş prim eksik olanları kapsıyor mu?

Bağ-Kurlu olanlar borç yapılandırmasından yararlanabilmekte. Ancak sigortalı olan ve primler emekliliğe yetmiyorsa bu haktan yararlanılamıyor. Çocuk borçlanması için yapılandırma yok ama çocuk borçlanması için başvurabilir, eksik primlerinizi borçlanarak tamamlayabilirsiniz.