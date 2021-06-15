Yapılandırma taksit ödeme tarihleri Son dakika: Yapılandırma taksitleri nasıl ödenir?

Borç yapılandırma taksit ödeme tarihleri. Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak. Peki yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak? yapılandırma taksit ödeme tarihleri ne zaman sona erecek?

Yapılandırma başvuruları ne zaman yapılacak?

Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

Yapılandırma taksitleri nasıl ödenir?

Yapılandırmadan yararlanacak vatandaşlar da ilk taksit yatırılma tarihlerini sorguluyor. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak. Alacaklar gecikme cezası, zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Peşin ödemede yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede yüzde 50'si silinecek. Taksitli ödemede ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek. Taksit sayısına göre güncellenecek tutar şu katsayılara göre belirlenecek: "6 eşit taksit için (1.09), 9 eşit taksit için (1.135), 12 eşit taksit için (1.18), 18 eşit taksit için (1.27).