Yapılandırma ile emeklilik müjdesi!

Vergi, SGK prim borcu, trafik cezası başta olmak üzere devlete olan çeşitli borçların yeniden yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine imkan sağlayan ‘7326 sayılı yasa (yapılandırma yasası)’, geçmişe dönük prim borcu olan ve borcu nedeniyle primleri dondurulan yüz binlerce Bağkur’lu için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Engel ortadan kalkacak

Yasaya göre; Bağkur’luların ödeyemedikleri prim borçları silinecek ve sigortalılık süreleri dondurulacak. Dondurulan sürenin primini ödendikten sonra primi ve çalışma süreleri emekliliğe yeterli olan kişilerin emekli olmalarının önündeki engel kalkacak. Bu durumdaki kişiler emeklilik dilekçesi verip hemen maaş bağlatabilecek.

Daha önce fatura yüksekti

2008’den başlayarak çeşitli kanunlarla Bağkur prim borcunu ödeyemeyen vatandaşların prim borçları silinerek sigortalılık süreleri donduruldu. Vatandaşlar daha sonra ellerine para geçince SGK’ya ihya (canlandırma) başvurusunda bulunabiliyordu. Ama dondurulmuş sigortalılık sürelerinin ihya edilebilmesi için ihya başvurusunun yapıldığı tarihteki asgari ücret veya bunun 7.5 katı arasında değişen tutar üzerinden prim ödeniyordu. Bu da ihyayı pahalı hale getiriyor, çoğu Bağkur’lu bunu karşılayamıyordu.

Kimler yararlanabilecek?

Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarım Bağkur’luları, Bağkur tescili yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önce çeşitli kanunlarla sigortalılık süresi dondurulmuş olanlar veya bunların hak sahipleri SGK’ya ihya başvurusu yapabilecek. Başvurular ise 1 Temmuz’da başlayacak ve 1 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek. Yasa 9 Haziran’da yürürlüğe girmişti. Bu tarihten itibaren başvuru yapanların başvuruları da kabul edilecek.

O günün tarifesine göre daha indirimli

Yapılandırma, şartları ağır geldiği için primlerini canlandıramayan ve bu nedenle emekli olamayanlara da ihya kolaylığı sağlıyor. Bir başka ifadeyle cepten daha az para çıkacak. Ödenecek borç borçlu olunan yılın primine göre yapılacak. Sadece borcun anaparasına yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak enflasyon farkı eklenecek. Bu da çok düşük bir fark. Örneğin; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan bir esnaf, ihya için 29 bin lira ödeyecekken 20 bin lira daha az yani 9 bin lira yatıracak ve primlerini geri kazanacak.

Borcu kapatmak için bu tarihe aman dikkat!

İhya için çıkarılan borcun tamamının ilk taksit süresi içinde ödenmesi gerekecek. Böylece dondurulan primler emekliliğe sayılacak. Primi yeten hemen emekli olabilecek. SGK’ya olan borçların ilk taksit ödeme süresi ekim ayı olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksitin 1 ay uzatılması da mümkün. İhya için başvuranlar, borcun tamamını, öteleme kararı olmazsa 1 Kasım’a kadar, öteleme kararı olursa 31 Aralık’a kadar ödeyecek. Bu süre içinde ödeme yapmayanların ihya başvurusu geçersiz sayılacak.

Otomatik dondurulacak

Kendi adına bağımsız çalışanlarla tarım Bağkur’lularının 30 Nisan 2021 tarihinden önceki sürelere ilişkin prim borçlarını ekim ayı sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde prim borcu olan dönemlere ait sigorta süreleri otomatik dondurulacak. Bu kapsamdakiler eğer faaliyetine devam ediyorsa sigorta 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren devam edecek. Dondurulan süreler daha sonra talep edilmesi halinde canlandırılabilecek.

Başvurular nereye yapılacak?

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvurular sigortalılık dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılacak. Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, ödemeleri gereken tutarları en geç 1 Kasım 2021 tarihine kadar yatırmamaları veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 1 Kasım’a kadar yapmamaları halinde yapılandırma haklarını kaybedecekler. Ancak peşin olarak hesaplanan borcun ilk taksit süresinde ödenmemesi halinde, geç ödeme zammı ile birlikte ilk taksiti izleyen ikinci ayın sonuna kadar öderlerse peşin ödeme hükümlerinden yararlanabilecekler.