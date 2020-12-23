Yapılandırma başvuru son gün ne zaman? | İlk taksit ödeme süresi ne zaman bitecek?

Yapılandırma başvurusu ne zaman? Yapılandırma başvuru son gün ne zaman? İlk taksit ödemesi süresi ne zaman bitecek? Prim borçları yapılandırma başvuruları için son günlere yaklaşıldı. Yapılandırma kapsamına ne tür borçların dahil edildiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bunların yanı sıra ilk taksit ödemesi süresinin ne kadar olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yapılandırma kapsamında hangi borçlar vardır? Yapılandırma başvuru son gün ne zaman? İlk taksit ödemesi süresi ne zaman bitecek?

Yapılandırma kapsamında hangi borçlar vardır?

Yapılandırma kapsamında; 2020 yılı ağustos ayı ve öncesi ile ilgili bu kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmeyen borçlar yer almaktadır. Yapılandırma kapsamında olan borçlar şu şekilde; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası durumunda doğacak alacaklar, yapılandırma kapsamında yer almaktadır.

İlk taksit ödemesi süresi ne zaman bitecek?

Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek. İlk taksit için son ödeme tarihi ise 1 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. İhya Süreleri ile ilgili başvuru ise 1 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Genel Sağlık Sigortası prim borçları için başvuru gereği duyulmaksızın 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemesi alınacak.