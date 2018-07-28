'Yapılandırma 1 ay uzatılsın'

Kanunda 1 aya kadar süre uzatma yetkisinin bulunduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Bu yetkiye istinaden borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süresi 1 ay uzatılmalı. Bu esnafımızın ve devletimizin menfaatine olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlananların son kanunun sağladığı imkândan yararlanamadıklarını, bundan kaynaklanan mağduriyetin de giderilmesi gerektiğini bildirdi.