'Yapılandırma 1 ay uzatılsın'
Vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılmasını öngören kanunun başvuru süresi 31 Temmuz’da sona eriyor.28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:19
Kanunda 1 aya kadar süre uzatma yetkisinin bulunduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Bu yetkiye istinaden borçları yapılandırma ve ilk taksiti ödeme süresi 1 ay uzatılmalı. Bu esnafımızın ve devletimizin menfaatine olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlananların son kanunun sağladığı imkândan yararlanamadıklarını, bundan kaynaklanan mağduriyetin de giderilmesi gerektiğini bildirdi.
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