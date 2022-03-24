Yapılana kadar "istemezük", yapıldıktan sonra "ucuza geçelim"

AK Parti'nin eserlerine yapılırken karşı çıkan CHP zihniyeti, yapıldıktan sonra ya sahipleniyor ya da indirim talep ediyor.

CHP zihniyetinin değişmediğini gösteren son hareket ise CHP'li eski başkan Ömer Faruk Mutan'dan geldi.

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde 2009-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ömer Faruk Mutan, Çanakkalelilerin köprüden yüzde 50 indirimli geçmesi için bugün eylem yaptı.

Çanakkale'deki Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi başlatan CHP’li Mutan, elinde “Köprü geçişinde Çanakkalelilere, 17 plakaya yüzde 50 indirim istiyoruz” yazılı bir döviz tuttu. Oturma eylemine ilişkin açıklama yapan Mutan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek şunları söyledi:

"Bugün, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının beşinci günü. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaşım yaptım. Paylaşımımın ana teması, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Çanakkale plakalı, yani Çanakkalelilerin yüzde 50 indirimle geçmesidir. Cumhurbaşkanı köprünün bir hafta ücretsiz olduğunu açıkladı. Geçişler için ‘200 liracık’ dedi. Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanı, ‘Çanakkaleliler için 100 liracık’ desin."

Mutan, eylemini iki gün daha süreceğini söyledi.