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Gündem Yapılan sondaj çalışmalarında mutlu son! Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi
Gündem

Yapılan sondaj çalışmalarında mutlu son! Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi

Erzurum'un Olur ilçesinde maden arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı altın madeni olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:10:00 -

Erzurum'un Olur ilçesi Kaban Köyü'nde Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü tarafından yaptırılan maden arama çalışmaları devam ediyor.

Maden arama sahasından Turkish Petroleum International Company (TPIC), tarafından 5 yıldır süren madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarında 550 ile 650 metreden alınan örnekler Maden Teknik Arama Genel müdürlüğünde değerlendiriliyor. Kaban köyü Yatak mevkisinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı altın madeni var olduğu belirlendi.

"Herkes bundan menfaat edecektir"

Kaban Köyü Muhtarı Kenan Özdemir, "Köyümüzde 5 yıldır MTA'nın başlatmış olduğu altın madeni arama çalışmaları yaz kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız ülke ekonomisine bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Bundan dolayı devletimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonuçlandığında mahallemiz ülkemiz herkes bundan menfaat edecektir" dedi.

"Çalışmalarımız yaz kış devam ediyor"

TPIC görevli makine operatörü Yücel Öztürk ise "Çalışmalarımız yaz kış MTA bünyesinde devam ediyor. Kazasız sıkıntısız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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