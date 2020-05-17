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Yapılan çalışmaları Kaymakam denetledi

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Onur Şan, ilçeye bağlı köylerde yapılan çalışmaları denetledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:51:59 -
Yapılan çalışmaları Kaymakam denetledi

DÜZCE (İHA) – Çilimli Kaymakamı Onur Şan, ilçeye bağlı köylerde yapılan çalışmaları denetledi. Yol ve alt yapı çalışmalarını inceleyen Kaymakam Şan, çalışmalarda bulunanlara kolaylıklar diledi.


Havaların ısınması ile birlikte il genelinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızlandı. Ramazan ayında olunması ve hava sıcaklıklarının yer yer 40 dereceye kadar çıkması sonrasında ekiplerin rehavete kapılarak işleri aksatmaması için Çilimli’de Kaymakam Onur Şan, ilçeye bağlı köylerde yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını inceledi. Sıcak havaya rağmen çalışmalarını devam ettiren ekiplere teşekkür eden Kaymakam Şan, yetkililerden de bilgiler aldı.

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