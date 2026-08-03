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Dünya Kollayıp besledikleri fanatikler kiliseye saldırdı
Dünya

Kollayıp besledikleri fanatikler kiliseye saldırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kollayıp besledikleri fanatikler kiliseye saldırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Ermeni kilisesi, bir grup İsraillinin saldırısına uğradı. Kilisenin giriş kapısına tüküren 5 kişinin daha sonra taş attığı anlar kameraya yansıdı.

Kudüs Valiliği, Ermeni Mahallesi’nde bulunan Aziz Yakup Katedrali’ne yönelik saldırıya ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde kilisenin önüne gelen 5 İsraillinin önce giriş kapısına tükürdüğü, ardından kapıya taş attığı görüldü. Valilik, saldırıyla ilgili kısa açıklamasında olayın Eski Şehir bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.

Kudüs Valiliğinden yapılan kısa açıklamada, bir grup İsraillinin, Eski Şehir bölgesindeki Ermeni kilisesinin giriş kapısına taş attığı, tükürdüğü belirtildi.

Valiliğin yayımladığı videoda, Ermeni Mahallesi'nde yer alan Aziz Yakup Katedrali'nin kapısının önüne gelen 5 İsraillinin kapıya tükürdüğü, sonrasında da taş attığı görülüyor.

Toprakları gasbeden İsrailliler, daha önce de Eski Şehir'deki kiliselere benzer saldırılarda bulunmuştu.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Müslümanların yanında Hristiyanlar ve kutsalları da İsrail polisi, askeri ve fanatik Yahudiler tarafından hedef alınıyor.

Filistin'de devlete bağlı Kilise İşleri Yüksek Başkanlık Komitesi, 2026'nın başından haziran ayına kadar İsrailliler ile İsrail ordusunun Hristiyanları ve kutsal mekanlarını hedef alan en az 45 saldırıyı kayda geçirdi.

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