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Sağlık Yapılan bu hata cilt kanserine yol açıyor!
Sağlık

Yapılan bu hata cilt kanserine yol açıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-31 09:53:00 -
Yapılan bu hata cilt kanserine yol açıyor!

Uzman isim uzun süre korumasız güneşe maruz kalmanın cilt kanseri riskini arttırdığını belirtti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, güneşe maruz kalmanın neden olabileceği olumsuzluk hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Nail Özhan, yaptığı açıklamada, “Yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınları daha güçlü olduğundan cilt kanseri riski de artmaktadır. Güneşe maruz kalmak, özellikle uzun süreli ve korunmasız bir şekilde güneşlenmek cilt kanseri oluşma riskini artırabilir. Toplumda karşılaşılan kanser türleri arasında cilt kanseri en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Bu nedenle yaz aylarında dışarı çıkarken mutlaka güneş koruyucu krem kullanılmalı ve mümkünse güneşin en dik geldiği (öğle saatleri) güneşe çıkılmamalıdır. Ayrıca dışarı çıkıldığında güneş kremi uygulamasına ek olarak, mümkün olduğunca uzun kollu giysiler ve pantolon, geniş kenarlı şapkalar giymeye çalışılmalıdır” dedi.

“Değişiklik fark eder etmez doktora başvurun”

Cilt kanserinin genellikle cildin açık renkli bölgeleri olan yüz, boyun ve ellerde görülse de, vücudun diğer bölgelerinde de oluşabileceğine işaret eden Dr. Nail Özhan, bu nedenle güneşe maruz kalan tüm vücut bölgelerinin korunması ve düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine vurgu yaptı. Özhan, cilt kanserinden korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

“Cilt kanserinden korunmanın en etkili yolu, güneşten korunmak ve düzenli olarak cilt kontrolü yaptırmaktır. Ayrıca güneş kremi kullanımı, şapka ve gözlük takılması gibi önlemler de cilt kanseri riskini azaltmakta önemli rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle ciltte herhangi bir değişiklik fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalı“ ifadelerini kullandı.

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