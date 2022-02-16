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Yerel Yapılan aramayla 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Yerel

Yapılan aramayla 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 3,5 kilogram eroin bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 23:42:00 -
Yapılan aramayla 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam eriyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı Yeniköprü Jandarma Karakol komutanlığı ekiplerince, yol kontrol ve arama noktasında Van istikametine giden bir araçta yapılan aramada 307 paket içinde 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

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