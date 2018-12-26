Yapılacaklar listesi oluşturmak için tavsiyeler

YEDİYE BAĞLI KALIN

Listede yedi madde olması, yapılacak listesi için en kolay yoldur. Zaten bütün ilginç listelerin yedi maddeden oluştuğunu unutmayın. Yedi Ölümcül Günah, Yedi Erdem, Dünyanın Yedi Harikası, İnsanlığın Yedi çağı gibi pek çok örnek bulunabilir. Yedinin iyi bir rakam olması, ezberlenmesinin kolay olmasından gelir. Listenizde yedi madde olursa onları hatırlamanız da daha kolay olur.

BİTİŞ TARİHİ BELİRLEYİN

Yapılacaklar listesinde her bir madde için belirli bir zaman olmalıdır. Herşeyden önce yapılacaklar listesinin zaman yönetiminizi geliştirmesi gereklidir. Eğer kendinize bir zaman vermezseniz, amacınıza ulaşmanız zorlanır. Listenizdeki her görev için net bir zaman belirleyin. En önemli konu da zaman belirlerken gerçekçi olmakt ve kendinize bu görev için yeterli zaman verdiğinize emin olmaktır.

BÜYÜK İŞLERİ PARÇALARA AYIRIN

Listede, büyük bir görevi tek madde haline koymak yaygın bir hatadır. Büyük görevler, parçalara ayrılmalıdır ve bağımsız bir madde olarak kalmalıdır. Büyük bir işi başarmanın en etkili yolunun, görevi küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmak olduğunu bilir. Eğer işi parçalara ayırırsanız daha hızlı ve etkili bir şekilde halledebileceğinizi görürsünüz.

KOLAY İŞLERİ EN BAŞA ALIN

En kolay işlere öncelik vermek, yapılacaklar listesinde önemli bir konudur. Daha zor konular en sona bırakılmalıdır. Emeklemeden yürüyemezsiniz ve kolay işleri halledip yolunuzu açmak sizin için faydalıdır. Ayrıca, kolay işleri önce hallederseniz zihniniz de daha berrak olur ve daha zor işlerde dikkatinizi toplayabilirsiniz.

GEREKSİZ LİSTELERLE ZAMANINIZI HARCAMAYIN

Yapılacak her şey için liste hazırlayan insanlardan olmayın. Kısa ve alakasız bir liste olsa bile bu zihninizi yoracaktır. Sadece yapacak bir sürü işiniz olduğunda ve bunlardan bazılarını unutma ihtimaliniz olduğunda liste yapmalısınız. Eğer aklınızda tutabiliyorsanız o zaman onları yazmak sadece zaman kaybı olacaktır.

LİSTENİZDE MOLAYA DA YER VERİN

Listenizde yemek yemek, dinlenmek ve arkadaşlarınızla sohbet etmek gibi molalar olmasını sağlayın. Önünüzde uzun bir gün ve yapacak çok işiniz varsa, araya koyacağınız dinlenme zamanları sizi motive edecek, heyecanlandıracak ve yorulmanızı önleyecektir.

LİSTENİZ DİNAMİK OLSUN

Yapılacaklar listesini yaparken yeni bir şeyler aklınıza gelebilir. Bu durumda canınızı sıkmadan listeyi gözden geçirin ve programınıza yeni bir şeyler ekleyin. Böylelikle yeni ve beklenmedik görevlerle de başa çıkabilirsiniz. Bu yeni görevler listenizde ayrı bir yer tutabilir. Böylece mevcut programınızı bozmadan yeni görevlere de yer açabilirsiniz.